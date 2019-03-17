17.03.2019, 15:01

МуПо опровергла обвинения в бездействии: мы незамедлительно вмешались в ситуацию и пресекли оскорбления в адрес Шмуэля Кота

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Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod.Foto: Hendrik Osula

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) опровергла обвинения, согласно которым их патруль бездейственно наблюдал за оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота.

Случай произошел в субботу около 9 утра, когда раввин направлялся в расположенную в центре Таллинна синагогу. Пресс-секретарь МуПо Меели Хунт рассказала Delfi, что все происходило на остановке Paberi, когда члены МуПо проверяли право на проезд в трамвае, который двигался из центра города по Тартускому шоссе. Там и был молодой человек, который получил штраф за проезд без билета, а затем вышел из трамвая.

”Он постоянно говорил по телефону со знакомым, оскорблял патруль нецензурными выражениями и явно был очень нервным. Во время составления протокола вдали прошел раввин с детьми, которого и начал оскорблять нервный молодой человек. Патруль МуПо незамедлительно вмешался в ситуацию и пресек невежливое поведение, пообещав вызвать на место полицию при неповиновении”, — объяснила Хунт.

Как подтвердила Хунт, молодой человек успокоился, на этом инцидент закончился: ”Раввин не обращался к МуПо, у патруля не было никаких контактов с ним. Видеозаписи предоставлены полиции, дальше этим случаем занимаются они”.

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