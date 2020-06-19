МуПо и управа Пыхья-Таллинна сфокусируются на заброшенных домах района

”Хотя число заброшенных зданий в Пыхья-Таллинне из года в год уменьшается, в районе есть несколько объектов, которые требуют внимания, и ими следует заняться. Нам удалось наладить с МуПо успешное сотрудничество по части избавления от автохлама, и я надеюсь, что актуальная проблема заброшенных зданий тоже станет поводом для совместной работы”, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

На сегодняшний день в Пыхья-Таллинне проверено свыше 60 пустующих зданий, в отношении их собственников возбуждено 13 административных производств, письменное извещение о проблеме получили 20 владельцев недвижимости. Главные проблемы на таких объектах — опасность обрушения, складирование отходов, недостаточное закрытие входов в здание. В ходе контрольных рейдов на объектах были обнаружены пристанища бездомных, о которых сообщили в социальный отдел управы части города и собственникам недвижимости.

По словам главного инспектора МуПо в Пыхья-Таллинне Павла Бойцова, общая ситуация с заброшенными домами в районе — скорее хорошая.

”Основная цель рейдов — убедиться в том, что в заброшенный дом невозможно проникнуть, и что на объекте порядок”, — пояснил Бойцов.

Как отметила старший инспектор МуПо Оксана Свириденко, регулярный контроль очень важен, поскольку ситуация на объекте может быстро измениться.

”К примеру, сегодня в ходе проверки выяснилось, что все в порядке, а завтра там могут поселиться бездомные, в результате чего объект и его окрестности могут быть замусорены”, — отметила Свириденко.

Рейды будут проводиться на регулярной основе и в дальнейшем. Если жители района обнаружат подозрительную деятельность в каком-либо заброшенном доме, или заметят замусоренный участок, то их просят незамедлительно сообщить об этом в Муниципальную полицию по телефону 14410 или на электронную почту главного инспектора района Pavel.Boitsov2@tallinnlv.ee.

Фото: Илья Матусихис