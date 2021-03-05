МуПо бессильна против автомобилей, припаркованных на покрытых снегом зеленых зонах

Один житель Таллинна заметил, что возле его дома на зеленой зоне постоянно паркуются машины. ”Им это удобно, поскольку никто их не беспокоит и не выписывает штраф”, — рассуждает он. После того, как он позвонил в МуПо, на место приехали чиновники, но вместо штрафа положили под дворники припаркованного авто сообщение о том, что владелец мог бы переставить машину. Вся территория в этот момент была покрыта снегом.

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Через неделю ситуация повторилась.

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Примечательно, что на зеленой зоне в городе ни парковаться, ни ездить нельзя, за исключением наличия разрешения от владельца. Но есть одно ”но”. По словам главы отдела делопроизводства и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли, все дело в снеге. ”Если зеленую зону не видно, то и оштрафовать нельзя”, — поясняет она. Тот же принцип действует в отношении желтых полос и дорожных знаков: если участнику дорожного движения распоряжения не видны, то нельзя и требовать от него их исполнения. Не все же нарушают правила сознательно, есть и те, кто первый раз оказался на конкретной территории и может действительно быть не в курсе положения дел. Иными словами: если в данной ситуации водитель оспорит штраф в суде, то с большой долей вероятности выиграет.

Как можно изменить ситуацию? ”Это уже вопрос законодательной дискуссии, — отмечает Уудевяли. — Но в зимнее время водитель сам должен думать, где он паркуется. Наказание само по себе не может быть целью, водители тоже должны руководствоваться здравым смыслом”.

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