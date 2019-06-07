07.06.2019, 12:16

Муниципальная полиция располагается в Мустамяэ теперь по новому адресу


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Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tutvustas uue välimusega ametiautosid
Mupo patrullautoFoto: Hendrik Osula

В связи с переездом Мустамяэской районной управы в новые помещения изменился и адрес районного опорного пункта Муниципальной полиции (МуПо). Он располагается теперь на улице Вильде, 118.

На новом месте в опорном пункте появились и два новых инспектора, передает Раэпресс.

Информация о местах нахождения, контактных данных и времени работы опорных пунтков можно найти на сайте.

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