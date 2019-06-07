07.06.2019, 12:16
Муниципальная полиция располагается в Мустамяэ теперь по новому адресу
В связи с переездом Мустамяэской районной управы в новые помещения изменился и адрес районного опорного пункта Муниципальной полиции (МуПо). Он располагается теперь на улице Вильде, 118.
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