Муфтий: пять мусульман из Эстонии отправились на хадж в Мекку

"Сегодня кульминационный день — 8-й день, когда паломники несут воду в палаточный городок Мина, чтобы ее хватило для праздника. Завтра, в субботу, самый важный день, день Арафат. Целый день нужно поклоняться Аллаху. В воскресенье окончание хаджа. С утра молитва, затем обряд жертвоприношения. Еще в этот день хорошо будет посетить родственников", — рассказывает муфтий Эстонии Ильдар Мухамедшин.

Всего из Эстонии, по данным мусульманской общины, в Саудовскую Аравию отправилось 5 человек.

В августе в тех местах — очень жарко. В 12:00 в пятницу температура 41 градус, днем до 44-х. По словам Мухамедшина, Аллах помогает справляться с жарой, но свой вклад внесли и власти Аравии. "Каждый год они улучшают условия. Сейчас на главной улице установили систему орошения водой, чтобы паломникам было легче", — говорит муфтий.

"Для благоприятного паломничества обязательны три фактора: здоровье человека, безопасность — отсутствие войны на дорогах и финансовое возможности. Если они сходятся — значит можно отправляться в Мекку", — добавляет он.

Некоторые тур-операторы предлагают свои услуги желающим отправиться в Саудовскую Аравию на хадж. Например, перелет из России, размещение в двухзвездночном отеле с 25 июля до 19 августа, завтраки и ужины, постоянный трансфер до мечети обойдется в 2500 евро.

Собеседник RusDelfi также отметил, что те, кто не поехал в Мекку, должны соблюдать пост во время всего хаджа. В Таллинне, в воскресенье, в 7 утра пройдет молитва по адресу Keevise, 9.