Мрачные кадры | Вирус изменил облик всеми любимых мест

12 марта правительство ввело режим чрезвычайного положения. Через день закрылись школы, театры, спортивные залы, центры досуга. Тяжелые, но необходимые решения, которые привели к пустующим помещениям. Кажется, раньше они никогда не были настолько безлюдными такое продолжительное количество времени — полтора месяца. Фотограф Delfi запечатлил места, в которых мы все так любили бывать до пандемии коронавируса.
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