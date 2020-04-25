25.04.2020, 14:37

Мрачные кадры | Вирус изменил облик всеми любимых мест

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Яанус Ленсмент
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Городской театр
Городской театрFoto: Jaanus Lensment

12 марта правительство ввело режим чрезвычайного положения. Через день закрылись школы, театры, спортивные залы, центры досуга. Тяжелые, но необходимые решения, которые привели к пустующим помещениям. Кажется, раньше они никогда не были настолько безлюдными такое продолжительное количество времени — полтора месяца. Фотограф Delfi запечатлил места, в которых мы все так любили бывать до пандемии коронавируса.

Яановская церковь возле площади Вабадузе Foto: Jaanus Lensment
Зал кинотеатра Coca-Cola Plaza Foto: Jaanus Lensment
Национальная опера Эстония Foto: Jaanus Lensment
Арена "Саку Суурхаль" Foto: Jaanus Lensment
Спортивный клуб MyFitness в Ласнамяэ Foto: Jaanus Lensment
Ночной клуб Венус Foto: Jaanus Lensment
Гимназия Густава Адольфа Foto: Jaanus Lensment

Смотрите галерею из таллиннских портов и вокзалов.

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