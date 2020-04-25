Мрачные кадры | Вирус изменил облик всеми любимых мест

Яанус Ленсмент EST 2

Городской театр Foto: Jaanus Lensment

12 марта правительство ввело режим чрезвычайного положения. Через день закрылись школы, театры, спортивные залы, центры досуга. Тяжелые, но необходимые решения, которые привели к пустующим помещениям. Кажется, раньше они никогда не были настолько безлюдными такое продолжительное количество времени — полтора месяца. Фотограф Delfi запечатлил места, в которых мы все так любили бывать до пандемии коронавируса.