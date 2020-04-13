13.04.2020, 08:10

Можно ли заразиться Covid-19 повторно? В Эстонии пока не знают

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PPA päästekopter tõi patsiendi PERHi
PPA päästekopter tõi patsiendi PERHiFoto: Tanel Meos

В Департаменте здоровья пока не дают четкого ответа на вопрос: может ли переболевший Covid-19 заразиться вирусом повторно.

По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнера Вайкнеметса, Covid-19 схож с коронавирусом MERS, который был обнаружен 7 лет назад. Медицина установила, что излечившиеся от него — то есть от MERS — повторно им не заболевают, но пока рано говорить о том, что точно также будет с коронавирусом, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

"На этот вопрос сложно дать четкий ответ, поскольку мы имеем дело с очень новым вирусом. Его сейчас изучает весь мир — им занимаются как во Всемирной организации здравоохранения, так и наши эпидемиологи, которые пытаются установить, есть ли у однажды заразившего человека риск быть подверженным повторному заражению или нет. Мы знаем, что после заражения вирус остается в теле человека еще 37 дней. Это означает, что если после выздоровления от коронавируса человек заболеет чем-то другим, то тест на Covid-19 может показать положительный результат", — сказал Вайкнеметс.

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По состоянию на воскресенье число заразившихся коронавирусом в Эстонии составляет 1309 человек.
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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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