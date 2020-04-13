Можно ли заразиться Covid-19 повторно? В Эстонии пока не знают

По словам руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Рагнера Вайкнеметса, Covid-19 схож с коронавирусом MERS, который был обнаружен 7 лет назад. Медицина установила, что излечившиеся от него — то есть от MERS — повторно им не заболевают, но пока рано говорить о том, что точно также будет с коронавирусом, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

"На этот вопрос сложно дать четкий ответ, поскольку мы имеем дело с очень новым вирусом. Его сейчас изучает весь мир — им занимаются как во Всемирной организации здравоохранения, так и наши эпидемиологи, которые пытаются установить, есть ли у однажды заразившего человека риск быть подверженным повторному заражению или нет. Мы знаем, что после заражения вирус остается в теле человека еще 37 дней. Это означает, что если после выздоровления от коронавируса человек заболеет чем-то другим, то тест на Covid-19 может показать положительный результат", — сказал Вайкнеметс.

По состоянию на воскресенье число заразившихся коронавирусом в Эстонии составляет 1309 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!