Можно ли на карантине выбрасывать мусор? Можно ли организовывать похороны? Читайте ответы на сотни вопросов, связанных с коронавирусом!

Если отвечать на вопрос о мусоре, вынесенный в заголовок, то ответ будет таким:

"В частных домах просто — соблюдайте требования сортировки отходов при чрезвычайном положении и отнесите мусор в контейнер. В многоквартирных домах дело сложнее, и правильнее всего человеку, находящемуся в карантине, не выходить на улицу. Но если вы чувствуете, что собравшийся мусор уже создает заметные проблемы, то следует попросить кого-то выкинуть его в контейнер. Это предполагает, что возможно заразные отходы закрыты в пакете, и пакет выставлен в одноразовых перчатках, например, за дверь, откуда кто-то (также надев защитные средства) его вынесет."

"Возможно ли по прежнему организовывать похороны? Какие особые условия действуют?

Похороны можно организовывать, но важно чтобы количество присутствующих на церемонии родственников и близких было как можно меньше. Иными словами, при организации похорон необходимо руководствоваться благоразумием, и на похоронах могли бы присутствовать только самые близкие люди, а присутствие 30-ти человек не является благоразумным. Устраивать поминки не разрешается.

Например, если умерла бабушка, то на похороны могли бы прийти дедушка и их общие дети, но не внуки или двоюродные братья и сестры или друзья.

В дополнение рекомендуем избегать проведения похорон в закрытых помещениях, и при возможности проводить церемонию прямо на кладбище. Иностранные граждане могут в качестве исключения получить визу в Эстонию для посещения похорон. Ходатайствовать о визе можно в посольстве Эстонии, или в особом порядке на пограничном пункте, если это касается обоснованных случаев, когда возможности ходатайствовать о визе в посольстве не было".

Полный список вопросов и ответов, разделенный по тематике, находится здесь.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!