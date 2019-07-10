"Можно было бы закрыть полностью Лаагна теэ и на 3 недели": Читатель высказал непопулярную позицию

По словам Михаила, нужно войти в ситуацию, ведь это Голливуд.

"Считаю, съёмки такого масштаба — это первый и возможно последний подобный опыт. Поэтому считаю, что люди должны понять это, а власти поспособствовать осуществлению намеченного плана. Можно было бы закрыть полностью Лаагна теэ и на 3 недели.. 5 минут разницы во времени — а съёмка войдёт в историю. Нужно смотреть дальновидно".