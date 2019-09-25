Может ли судья указывать врачам? Семья больного раком ребенка ждет от Госсуда необычного решения

Когда Мирьям еще была в сознании, ее иногда рвало 18 раз в день. По оценке матери, химиотерапия принесла ее ребенку больше вреда, чем пользы.

"Мне чрезвычайно жаль, что у нас нет выбора относительно лечения детей, — пишет мать Мирьям в Facebook. — Каждый ребенок и каждая болезнь отличаются. Кому-то просто не подходит химиотерапия".

Мать Мирьям считает, что для больного раком могла бы быть возможность требовать и более человечного лечения, например, введения через вену большой дозы витамина С. Часть экспертов альтернативной медицины верит, что это уничтожило бы плохие раковые клетки, оставив обычные клетки незатронутыми. "Разумеется, нет гарантии ни с одним методом лечения, но какая-то человечность ведь должна сохраняться. Лечение не должно быть более жестоким, чем болезнь", — говорит мать.

Именно поэтому она весной подала в суд на Таллиннскую детскую больницу с требованием обязать провести очень необычное лечение. Уездный и окружной суды вообще отказались рассматривать дело, и только Госсуд в сентябре принял вопрос к рассмотрению.

Представитель матери Мирьям, присяжный адвокат Кейо Линдеберг на хочет подробнее говорить об этом случае, но соглашается объяснить общую суть этого судебного дела и влияние на общество.

"Сейчас вопрос сути этого судебного дела в том, может ли суд в каких-то случаях давать врачам распоряжения относительно лечения", — отмечает Линдеберг. То есть Госсуд сейчас не решает напрямую то, должны ли врачи ввести Мирьям в ее нынешнем состоянии в вену большую дозу витамина С. Госсуд решает, может ли суд в принципе принять такое решение.

До сих пор в Эстонии действовал принцип, что суд в решения врача не вмешивается.

Таллиннская детская больница отказалась комментировать тему, пока Госсуд не принял свое решение.