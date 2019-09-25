Может ли судья указывать врачам? Семья больного раком ребенка ждет от Госсуда необычного решения(6)
Государственный суд рассматривает, может ли судья говорить врачам, как лечить какого-либо пациента, пишет Eesti Päevaleht.
Государственный суд рассматривает, может ли судья говорить врачам, как лечить какого-либо пациента, пишет Eesti Päevaleht.
В эти дни в Таллиннской детской больнице борется за свою жизнь больная раком девочка-подросток, которая уже неделями находится в коме. "Ее жизнь снова на волоске", — написала убитая горем мать девочки несколько дней назад открыто в социальной сети и попросила молиться за своего ребенка. Семье от души сопереживают тысячи людей.
Но тот же самый борющийся за жизнь ребенок сейчас обсуждается и в Госсуде. Впервые верховный суд Эстонии рассматривает, принимают ли решение о методах лечения пациента только его лечащие врачи или суд по ходатайству пациента (и/или его близких) может заставить врачей использовать какой-либо конкретный метод лечения. Суды двух нижестоящих инстанций решили, что это не входит в компетенцию суда. Но Госсуд, который может выбирать, что они считают необходимым обсудить и что нет (в 90% случаев они это необходимым не считают), принял случай к рассмотрению. Трое государственных судей вынесут свое решение не позднее 2 октября.
Мирьям, которой скоро исполнится 16 лет, находится в палате интенсивной терапии с декабря прошлого года, когда из-за рака она прошла химиотерапию. По утверждению ее матери, Мирьям после химиотерапии страдает от множества осложнений, таких как, например, абсцесс печени, плеврит, сепсис и тромбоз легкого — если назвать только некоторые. Дважды у Мирьям был септический шок. По словам матери, в ходе одной процедуры Мирьям также подхватила вредоносную бактерию и все эти месяцы получала различные антибиотики, иногда три-четыре разом. К настоящему моменту бактерия якобы стала резистентной ко всем использованным антибиотикам.
Когда Мирьям еще была в сознании, ее иногда рвало 18 раз в день. По оценке матери, химиотерапия принесла ее ребенку больше вреда, чем пользы.
"Мне чрезвычайно жаль, что у нас нет выбора относительно лечения детей, — пишет мать Мирьям в Facebook. — Каждый ребенок и каждая болезнь отличаются. Кому-то просто не подходит химиотерапия".
Мать Мирьям считает, что для больного раком могла бы быть возможность требовать и более человечного лечения, например, введения через вену большой дозы витамина С. Часть экспертов альтернативной медицины верит, что это уничтожило бы плохие раковые клетки, оставив обычные клетки незатронутыми. "Разумеется, нет гарантии ни с одним методом лечения, но какая-то человечность ведь должна сохраняться. Лечение не должно быть более жестоким, чем болезнь", — говорит мать.
Именно поэтому она весной подала в суд на Таллиннскую детскую больницу с требованием обязать провести очень необычное лечение. Уездный и окружной суды вообще отказались рассматривать дело, и только Госсуд в сентябре принял вопрос к рассмотрению.
Представитель матери Мирьям, присяжный адвокат Кейо Линдеберг на хочет подробнее говорить об этом случае, но соглашается объяснить общую суть этого судебного дела и влияние на общество.
"Сейчас вопрос сути этого судебного дела в том, может ли суд в каких-то случаях давать врачам распоряжения относительно лечения", — отмечает Линдеберг. То есть Госсуд сейчас не решает напрямую то, должны ли врачи ввести Мирьям в ее нынешнем состоянии в вену большую дозу витамина С. Госсуд решает, может ли суд в принципе принять такое решение.
До сих пор в Эстонии действовал принцип, что суд в решения врача не вмешивается.
Таллиннская детская больница отказалась комментировать тему, пока Госсуд не принял свое решение.
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