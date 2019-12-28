28.12.2019, 13:28

Москалькова обратилась к Юлле Мадизе с просьбой оказать содействие в обеспечении свободы прессы для Sputnik


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Ülle Madise - õiguskantsler
Ülle Madise - õiguskantslerFoto: Priit Simson

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить права журналистов Sputnik Эстония. Так она отреагировала на обращение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, пишет РИА Новости.

Москалькова отметила, что ситуация со Sputnik Estonia вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИА "Россия сегодня" нет проблем с правоохранительными органами Эстонии. Омбудсмен рассчитывает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

"В этой связи прошу Вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках Вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы", — говорится в обращении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане ЭР, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в эстонский бюджет около 30 тысяч евро в качестве налогов.

В середине декабря стало известно, что журналисты Sputnik Эстония получили из полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января они не прекратят трудовые отношения с "Россией сегодня".

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