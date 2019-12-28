Москалькова обратилась к Юлле Мадизе с просьбой оказать содействие в обеспечении свободы прессы для Sputnik

Москалькова отметила, что ситуация со Sputnik Estonia вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИА "Россия сегодня" нет проблем с правоохранительными органами Эстонии. Омбудсмен рассчитывает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

"В этой связи прошу Вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках Вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы", — говорится в обращении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане ЭР, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в эстонский бюджет около 30 тысяч евро в качестве налогов.

В середине декабря стало известно, что журналисты Sputnik Эстония получили из полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января они не прекратят трудовые отношения с "Россией сегодня".