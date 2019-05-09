Мощное начало: новоиспеченный министр Рейнсалу поднимет в Брюсселе вопрос о новых санкциях в отношении РФ

”Россия — ядерная держава, которая в последнее десятилетние дважды использовала силу в отношении соседних стран”, — отметил Рейнсалу и добавил, что в интересах Эстонии поддерживать суверенность и территориальную целостность стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку.

”В связи с этим я попросил Министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и на Донбассе паспорта. Всеми этими шагами необходимо заниматься”.

На следующий неделе Рейнсалу отправляется на встречу министров иностранных дел стран-участниц ЕС, где намерен ”хотя бы риторически” поднять вопрос о шагах, которые мог бы принять ЕС в ответ на действия России (например, вопрос принятия выдаваемых Россией паспортов в Крыму и на Донбассе). ”Тем более, что на встрече 13 мая исполняется десять лет восточному партнерству, так что на месте будут и страны восточного партнерства. Для них этот посыл будет очень важен”.