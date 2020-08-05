Моряки норвежского торгового судна находятся на карантине в Силламяэ. Двое из них в больнице

Как заверили в департаменте, судно находится на карантине в Силламяэ, а сами моряки побывать в городе не успели, поскольку уже были больны.
Департамент узнал о случившемся вчера. ”Моряков поместили в Силламяэ на карантин. Они не покидают территорию порта. У них есть отдельное место, где они могут находиться. Все необходимое там имеется”, — сообщила прес-секретарь департамента Эйке Кингсепп.
Один из моряков в тяжелом состоянии находится в Клинике Тартуского университета, другой — в Ида-Таллиннской центральной больнице.
Всего за последние сутки было выявлено 22 новых случая коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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