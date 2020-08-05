Моряки норвежского торгового судна находятся на карантине в Силламяэ. Двое из них в больнице

Как заверили в департаменте, судно находится на карантине в Силламяэ, а сами моряки побывать в городе не успели, поскольку уже были больны.

Департамент узнал о случившемся вчера. ”Моряков поместили в Силламяэ на карантин. Они не покидают территорию порта. У них есть отдельное место, где они могут находиться. Все необходимое там имеется”, — сообщила прес-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

Один из моряков в тяжелом состоянии находится в Клинике Тартуского университета, другой — в Ида-Таллиннской центральной больнице.

Всего за последние сутки было выявлено 22 новых случая коронавируса.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!