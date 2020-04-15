Мооника Хельме об отправке масок Испании и Италии: на помощь, опять Ратас что-то решил вместе с Аабом и Департаментом здоровья!
Помощь правительства раскритиковали и Мооника Хельме, и Яак Мадисон.
Помощь правительства раскритиковали и Мооника Хельме, и Яак Мадисон.
Вчера министры Яак Ааб и Урмас Рейнсалу сообщили, что Эстония отправит Испании и Италии в качестве помощи по 25 000 хирургических масок и по 5000 защитных масок типа FFP2.
Член EKRE Мооника Хельме написала на это в социальной сети: "На помощь, опять Ратас что-то решил вместе с Аабом и Департаментом здоровья!"
Критическое мнение написал в социальной сети и евродепутат от EKRE Яак Мадисон, по словам которого решение государства непонятное и вызывающее вопросы.
"В аптеки идет на продажу бракованный товар, различные учреждения государства якобы в затруднении с запасами, и во всем мире поставки застопорились, но теперь у нас достаточно запасов? Безусловно, было бы разумно помогать другим, если это возможно, то есть если у нас самих все хорошо. Но ведь у нас не все хорошо", — написал Мадисон и добавил, что больше вируса его пугают дилетанты и идиоты.
Там же начался спор Мадисона и советника и однопартийца министра от Isamaa Райво Аэга Калле Муули, где по оценке последнего в аптеках продается достаточно масок для всех и количество, которого хватит для тысячи людей (учитывая ограничение, что одному человеку продают 50 масок), лишь пустяк по сравнению в теми миллионами, которые в последнее время прибыли в Эстонию.
"Видимо, государство продало бы аптекам и эти 50 000 масок, если бы у аптек была страшная нехватка и они хотели их купить. Но аптеки снабжают себя сами именно такими масками, какими хотят, и покупают именно там, где хотят", — сказал Муули.
"Я бы лучше направил и эти маски по минимальной предельной цене и в предельном количестве на продажу, вместо того чтобы удовлетворяться продажей пылезащитных масок без сертификатов с многократной наценкой", — предложил Мадисон.
Мадисон также ради интереса посмотрел, есть ли в продаже заказанные аптеками "пылезащитные маски": на сайте Apotheka они на момент проверки евродепутатом закончились, и о масках FFP2 он там информации вообще не нашел.
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