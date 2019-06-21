Монолог таксиста: главное оружие самообороны для водителя — его автомобиль

По просьбе RusDelfi, водитель такси после трагической ночи в Таллинне рассказал о том, настолько ли опасна его профессия.
Принцип хорошего таксиста прост: всегда рядом, но никогда на виду. Он, как слуга в господском доме, должен находиться на расстоянии вытянутой руки днем и ночью, при этом, чем меньше он стягивает на себя внимания, тем лучше. После трагической ночи с четверга на пятницу все внимание приковано к такси. Можно подумать, что работа таксиста подразумевает повышенный риск. В голливудских фильмах на такси уходят от погонь после ограблений, женщины рожают детей на задних сидениях, а еще от водителей избавляются, как от нежелательных сведетелей преступлений. Так ли это на самом деле и опасна ли эта работа для жизни?
Проработав в теперь уже печально известном Takso24 не один год, я могу приоткрыть завесу тайны на рутину таксоизвоза. Это может дать представление о том, насколько водители с шашечками подготовлены к внештатным ситуациям.
Если фирму Takso24 и можно выделить из бесчисленного множества таксофирм, то только своей образцовостью. Являясь дочерней фирмой Tallink Takso, Takso24 в основном специализируется на подрядах. Всегда на новых автомобилях, профессиональные таксисты развозят работников по домам и офисам по договору. Клиенты с улицы, конечно, попадаются, но на них не рассчитана основная деятельность. Из всех таксофирм, работа в Takso24 самая предсказуемая, но и самая ответственная. Клиенты и маршруты повторяются изо дня в день, и многих знаешь даже по именам. Несмотря на это, автомобили и водители в этой фирме защищены на порядок лучше остальных таксистов. Каждый автомобиль постоянно под пристальным наблюдением диспетчера, который 24/7 находится на связи и никогда не дремлет.
”Любой таксист знает, что строить из себя Матросова и бросаться грудью на амбразуру ради машины ни к чему
Так же в случае тревоги первым на помощь придет охранная фирма, которая, как и диспетчер, работает без выходных. Вдобавок к этому, любой таксист знает, что строить из себя Матросова и бросаться грудью на амбразуру ради машины совершенно ни к чему. Автомобильный парк застрахован и таксист получит новую рабочую лошадь уже на следующий день. Суммарно автопарк Tallink/Takso24 один из самых больших в Эстонии.
За свой кошелек переживать тоже нет смысла, ведь большого количества наличности в Takso24 не бывает даже по праздникам. Ее не всегда хватает, чтобы заплатить за бензин, а 90% дохода приходит в форме чеков и карточек, которые невозможно выкрасть. Все эти аспекты дают уверенность в завтрашнем дне и чувство защищённости.
Приезжие туристы из Лондона или Нью-Йорка часто спрашивают, почему водитель эстонского такси не отделен от пассажиров плотной шторой, как это делается у них на родине. Но по правде говоря, все это будет являться настоящим "театром" безопасности при такой угрозе, как случилась этой ночью. Напомню, что там человек подошел к машинам пешком и просто расстрелял водителей. Подробнее о трагическом происшествии ЗДЕСЬ.
Главным оружием самообороны любого таксиста всегда будет являться его автомобиль, его связь с остальными и его умение найти общий язык. Как быть в ситуации, когда времени воспользоваться этими средствами преступник не предоставляет?
В последние годы стоимость такси резко упала, и теперь поездка может стоить, как чашка не самого дорого кофе. Количество клиентов сильно возросло, а уважение к труду таксистов резко упало. На дешевом никто не экономит. А дешевую рабочую силу мало кто уважает. Ужасная трагедия на улице Теллискиви напомнила о человеческом элементе этого бизнеса и, как хочется верить, через сочувствие вернула часть уважения.
Мои глубочайшие соболезнования близким.
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