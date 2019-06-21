Монолог таксиста: главное оружие самообороны для водителя — его автомобиль

Принцип хорошего таксиста прост: всегда рядом, но никогда на виду. Он, как слуга в господском доме, должен находиться на расстоянии вытянутой руки днем и ночью, при этом, чем меньше он стягивает на себя внимания, тем лучше. После трагической ночи с четверга на пятницу все внимание приковано к такси. Можно подумать, что работа таксиста подразумевает повышенный риск. В голливудских фильмах на такси уходят от погонь после ограблений, женщины рожают детей на задних сидениях, а еще от водителей избавляются, как от нежелательных сведетелей преступлений. Так ли это на самом деле и опасна ли эта работа для жизни?

Проработав в теперь уже печально известном Takso24 не один год, я могу приоткрыть завесу тайны на рутину таксоизвоза. Это может дать представление о том, насколько водители с шашечками подготовлены к внештатным ситуациям.

Если фирму Takso24 и можно выделить из бесчисленного множества таксофирм, то только своей образцовостью. Являясь дочерней фирмой Tallink Takso, Takso24 в основном специализируется на подрядах. Всегда на новых автомобилях, профессиональные таксисты развозят работников по домам и офисам по договору. Клиенты с улицы, конечно, попадаются, но на них не рассчитана основная деятельность. Из всех таксофирм, работа в Takso24 самая предсказуемая, но и самая ответственная. Клиенты и маршруты повторяются изо дня в день, и многих знаешь даже по именам. Несмотря на это, автомобили и водители в этой фирме защищены на порядок лучше остальных таксистов. Каждый автомобиль постоянно под пристальным наблюдением диспетчера, который 24/7 находится на связи и никогда не дремлет.