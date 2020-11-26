Мониторинговое исследование ТУ поможет оценить влияние мер, тормозящих распространение вируса

С 24 ноября вступил в силу ряд дополнительных ограничений для предотвращения распространения коронавируса. В числе прочего, к ним относятся обязанность носить маски в закрытых помещениях, распространение правила безопасной дистанции на все закрытые помещения, ограничения заполнения помещений и требование рассредоточить аудиторию на мероприятиях, проходящих в закрытых помещениях.

Исследование позволит получить непосредственное представление о том, какие меры предосторожности люди соблюдают, и наряду с оценкой распространенности вируса оценить эпидемиологическую ситуацию.

На данном этапе исследования будут опрошены и протестированы 2400 человек со всей Эстонии на основе случайной выборки.

Как принять участие в исследовании?



Исследовательская фирма Kantar Emor просит участников исследования пройти онлайн-опрос. Пожилые люди будут опрошены по телефону, при этом интервьюер сам заполнит электронную форму. После этого нужно будет сдать пробу материала из носоглотки. Это можно сделать в общественных пунктах тестирования различных медицинских учреждений, во время, забронированное в колл-центре. Люди с ограниченными возможностями, пожилые люди и другие люди с ограниченной подвижностью смогут вызвать бригаду для сдачи пробы на дом. Работу пунктов тестирования координирует Medicum.

Для анализа Synlab доставляет образцы в свою лабораторию в Таллинне. С результатом тестирования каждый человек может ознакомиться в инфосистеме здоровья по адресу digilugu.ee или с помощью нового мобильного приложения TESTI. Со всеми людьми, чей результат анализа оказался положительным, будут регулярно связываться в течение двух-четырех недель для наблюдения за течением болезни.

Участие в исследовании является добровольным. По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, до сих пор люди активно участвовали в исследовании. ”Спасибо всем, кто принял участие в исследовании, за их отзывчивость. Благодаря вам мы смогли собрать данные, которые важны для понимания распространения вируса и оценки воздействия мер, используемых для сдерживания эпидемии”, — пояснила Калда.