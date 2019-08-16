16.08.2019, 15:27

Моника Хельме: у Ратаса есть выбор — или очернивший правительство чиновник, или защищавшие кабинет министры

 (1)
Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
EST 3
Helle-Moonika Helme
Helle-Moonika HelmeFoto: Sven Arbet

Супруга Марта Хельме Моника, которая является членом фракции EKRE в Рийгикогу, намекнула после всей вчерашней истории с гендиректором полиции Эльмаром Вахером, что глава правительства Юри Ратас должен сделать выбор между Вахером и EKRE.

Политический шторм поднялся вчера вечером, когда выяснилось, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Мартин Хельме (министр финансов) попытался во второй половине дня приостановить служебные полномочия Вахера, так как посчитал его работающим против министра Марта Хельме. Так как главу полиции может уволить только правительство, и премьер-министр Юри Ратас был против, вечер закончился поражением отца и сына Хельме.

Штормило и в социальных сетях. Мартин Хельме позже вечером признал, что сделанная им в спешке попытка увольнения была ошибкой. Этот шаг прокомментировал и видный центрист, глава правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд: "Это по-государственному — признать свою ошибку! Хорошо, что Мартин это смог". Вскоре Карилайду довольно зло заочно ответила Моника Хельме.

Читайте также:

"Хельме пошли на защиту правительства и Ратаса в ситуации, когда Вахер совершенно безответственно сеял панику в своем ведомстве и среди подчиненных, ложно утверждая, что правительство сократит 150 полицейских. Если Ратас теперь предпочтет Вахера, который подрывает доверие к премьеру и правительству, а не Хельме, которые выступили в его защиту, то тогда…" — написала Моника Хельме.

Продолжая беседу, Моника Хельме сделала еще один намек на то, что Ратас должен выбрать между Вахером и Хельме. "Март и Мартин не считают себя правительством. Они защищали то самое правительство, которое возглавляет Ратас, и которое один чиновник бессовестно очернял. Да, формально гендиректора PPA освобождает правительство, это и есть момент выбора — или постаравшийся дискредитировать правительство чиновник, или члены правительства, которые стояли на защите решений правительства".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: