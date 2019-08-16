Моника Хельме: у Ратаса есть выбор — или очернивший правительство чиновник, или защищавшие кабинет министры

Политический шторм поднялся вчера вечером, когда выяснилось, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Мартин Хельме (министр финансов) попытался во второй половине дня приостановить служебные полномочия Вахера, так как посчитал его работающим против министра Марта Хельме. Так как главу полиции может уволить только правительство, и премьер-министр Юри Ратас был против, вечер закончился поражением отца и сына Хельме.

Штормило и в социальных сетях. Мартин Хельме позже вечером признал, что сделанная им в спешке попытка увольнения была ошибкой. Этот шаг прокомментировал и видный центрист, глава правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд: "Это по-государственному — признать свою ошибку! Хорошо, что Мартин это смог". Вскоре Карилайду довольно зло заочно ответила Моника Хельме.

"Хельме пошли на защиту правительства и Ратаса в ситуации, когда Вахер совершенно безответственно сеял панику в своем ведомстве и среди подчиненных, ложно утверждая, что правительство сократит 150 полицейских. Если Ратас теперь предпочтет Вахера, который подрывает доверие к премьеру и правительству, а не Хельме, которые выступили в его защиту, то тогда…" — написала Моника Хельме.