Молодых дорожных лихачей ждут в мустамяэском спортивном парке Вильде

«Повторение – мать учения», – призывает старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс молодежь прийти в парк и послушать лекции.

«В среду в фокусе будут набирающие популярность самокаты, а в пятницу поговорим о дороге в школу. Чтобы новый учебный год начался и прошел безопасно, каждый должен соблюдать правила дорожного движения – спешка сломя голову из пункта «А» в пункт «Б» не приведет ни к чему хорошему».

Помимо необходимой теории и практики полиция покажет в Спортивном парке Вильде также полицейскую экипировку и служебный автомобиль.