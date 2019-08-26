26.08.2019, 17:45

Молодых дорожных лихачей ждут в мустамяэском спортивном парке Вильде


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Молодых дорожных лихачей ждут в мустамяэском спортивном парке Вильде
Mustamäe linnaosavalitsus

28 и 30 августа с 15.00 до 17.00 в мустамяэский спортивный парк Вильде (Вильде теэ, 69) придут полицейские, чтобы напомнить молодым лихачам о правилах и истинах, действующих в дорожном движении.

«Повторение – мать учения», – призывает старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс молодежь прийти в парк и послушать лекции.

«В среду в фокусе будут набирающие популярность самокаты, а в пятницу поговорим о дороге в школу. Чтобы новый учебный год начался и прошел безопасно, каждый должен соблюдать правила дорожного движения – спешка сломя голову из пункта «А» в пункт «Б» не приведет ни к чему хорошему».

Помимо необходимой теории и практики полиция покажет в Спортивном парке Вильде также полицейскую экипировку и служебный автомобиль.

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