Молодых дорожных лихачей ждут в мустамяэском спортивном парке Вильде

28 и 30 августа с 15.00 до 17.00 в мустамяэский спортивный парк Вильде (Вильде теэ, 69) придут полицейские, чтобы напомнить молодым лихачам о правилах и истинах, действующих в дорожном движении.
«Повторение – мать учения», – призывает старейшина района МустамяэЛаури Лаатс молодежь прийти в парк и послушать лекции.
«В среду в фокусе будут набирающие популярность самокаты, а в пятницу поговорим о дороге в школу. Чтобы новый учебный год начался и прошел безопасно, каждый должен соблюдать правила дорожного движения – спешка сломя голову из пункта «А» в пункт «Б» не приведет ни к чему хорошему».
Помимо необходимой теории и практики полиция покажет в Спортивном парке Вильде также полицейскую экипировку и служебный автомобиль.
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