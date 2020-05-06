06.05.2020, 22:02

Молодые люди из Виймси заказывали из-за границы крупные партии конопли. Суд решил, что их кто-то "дергал за ниточки"


Маттиас Калев
EST
Молодые люди из Виймси заказывали из-за границы крупные партии конопли. Суд решил, что их кто-то "дергал за ниточки"
Foto: Shutterstock

Молодые люди из Виймси заказывали наркотик по полкилограмма из Канады и США на домашние адреса родителей бывших соучеников. Схемой дирижировал мистический и оставшийся неуловимым наркодилер, пишет Eesti Ekspress.

Наступает последний месяц 2016 года. Одна с виду обычная квадратная посылка, идущая в Эстонию, привлекает внимание таможенников. Посылка завернута в коричневую бумагу и отправлена из Канады. У адресата — полгода назад окончившего Гимназию Виймси, когда-то посещавшего футбольные тренировки парня Яна — нет там родственников. Тем не менее это уже четвертая посылка ему оттуда за последние несколько месяцев.

Работники таможни решают осмотреть посылку. Из бумаги показывается упаковка кофейного аппарата. Но внутри нее не сама машина, а два прозрачных, заполненных коноплей полиэтиленовых пакета, весом соответственно 242 грамма и 243 грамма. Таможенники конфискуют их. Ян проводит 27-28 января в предварительном заключении, и в отношении него начинают уголовное производство.

29 июня 2017 года таможенники снова находят отправленную из-за границы в Виймси подозрительную коробочку. Из нее показывается 443 грамма конопли. Но адресат уже не Ян, а его бывший соученик по Гимназии Виймси Райнер (имя изменено).

Опять таможенники забирают содержимое посылки, но на этот раз только для того, чтобы заменить. Вместо конопли адресату приходят наполненные водой пластиковые бутылки. Цель: проследить за пришедшим за посылкой, посмотреть, куда и кому ее отнесут.

Через пять дней после замены конопли бутылками с водой на указанный в качестве контактного телефона получателя посылки номер приходит сообщение о доставке в почтовую контору в Viimsi Keskus. Несколько часов спустя один молодой человек топает в почтовую контору и выражает желание на основании номера посылки получить ее.

Но этот молодой человек не Райнер. У него с собой доверенность, в которой Райнер подтверждает подписью право молодого человека забрать эту посылку из почтовой конторы вместо него.

С посылкой в руках молодой человек направляется на расположенный в полукилометре от Viimsi Keskus пляж Хаабнеэме. Там его задерживают. Посылку он к этому времени уже успел спрятать. Ее находят в ходе дальнейших поисков.

Задержанный на пляже молодой человек называет себя Виллемом (имя изменено). Он говорит, что незадолго до того, как пойти за посылкой, он встретился в расположенном через дорогу от почтовой конторы в Viimsi Keskus Парке Лайдонера с Карлом (19). От него якобы и получена подписанная Райнером доверенность. Карл, по словам Виллема, друг Райнера.

Подобно Райнеру и Яну Карл тоже бывший ученик Гимназии Виймси. Вдобавок тоже играл в футбол. В 16 лет Харьюский уездный суд назначил ему наказание за совершение связанных с наркотиками преступлений.

Карл говорит, что доверенность получена от Хенри (20) — тоже когда-то посещавшего футбольные тренировки бывшего ученика Гимназии Виймси, который также уже сидел в тюрьме предварительного заключения за заказ конопли домой к соученику Яну.

По словам Яна, коноплю на его домашний адрес заказал именно Хенри, который также пообещал ему платить за походы за посылками по 150 евро за раз. "Он сказал, что не может сам получить посылку, потому что у него просрочена ИД-карта. Я знал, что в посылке только лампы и семена конопли, которые, насколько я знаю, не содержат THC. Если бы я знал, что в посылке конопля, я бы не согласился на предложение Хенри", — оправдывался Ян на допросе.

Всю шайку по очереди вызывают на допрос.

Райнер говорит, что "Карл — мой бывший друг. Ян и Хенри — соученики. На имя Виллема я доверенность не делал". Сразу после допроса Райнер связывается в Messenger с Карлом. Карл говорит, что "какой-то старик приходил говорить с Хенри". И что данные на доверенности получены от этого типа, но якобы записаны Хенри.

Хенри же ведет себя на двух допросах так высокомерно, что позднее прокурор обвиняет его во враждебности. Сам молодой человек тоже не отрицает перед судом своей враждебности по отношению к прокурору. Большую часть его ответов образует фраза: "Не помню!" В некоторых случаях он отвечает на вопросы также вопросом. Но зато Хенри соглашается от руки сделать приписки на документах уголовного производства.

Дело доходит до суда. Через два года после замены заказанной Райнером конопли бутылками с водой и слежки за Виллемом Харьюский уездный суд признает Яна виновным в незаконном обороте наркотического и психотропного вещества в крупных размерах и покушении на преступление. Он получает наказание в виде трех лет тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если Ян в течение трехлетнего испытательного срок не совершит нового умышленного преступления. Хенри и Карла признают виновными по тем же статьям, но им вдобавок к более длительному условному наказанию придется отбыть и реальное трехмесячное тюремное заключение.

Прокуратура использует сделанные Хенри в ходе уголовного производства на документах пометки. Экспертиза почерка устанавливает, что вероятность, что доверенность заполнил кто-то другой кроме Хенри, мала. Он оказывается виновным и в подделке документа.

Защитники парней обжалуют решение. Коллегия Таллиннского окружного суда, опираясь на беседы молодых людей между собой и данные в ходе следствия показания, находит, что за всей схемой стоит неустановленное лицо.

18 ноября оглашают решение, в котором значится: "В случае Хенри можно говорить только о поведении, содействующем совершению преступления неустановленным лицом, которое состояло в написании доверенности, ее подделке и передаче Карлу. Аналогично второму обвиняемому Хенри не управлял непосредственным осуществлением преступления, а сделал основное деяние возможным, способствовал ему.

Для пособничества преступлению следует установить умышленное противоправное и по меньшей мере достигшее стадии покушения основное деяние исполнителя. При этом не должна быть установлена личность исполнителя. Хотя личность исполнителя в данном случае осталась неустановленной, событие преступления нашло подтверждение, поэтому не исключена и квалификация деяния Хенри как пособничества преступлению".

Коллегия окружного суда решает отменить решение, и парням назначают новые, чуть более мягкие, чем прежние, наказания. Предполагаемый же "мастер дергать за ниточки", если он вообще существовал, остается неуловимым.

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