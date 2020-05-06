Молодые люди из Виймси заказывали из-за границы крупные партии конопли. Суд решил, что их кто-то "дергал за ниточки"

Наступает последний месяц 2016 года. Одна с виду обычная квадратная посылка, идущая в Эстонию, привлекает внимание таможенников. Посылка завернута в коричневую бумагу и отправлена из Канады. У адресата — полгода назад окончившего Гимназию Виймси, когда-то посещавшего футбольные тренировки парня Яна — нет там родственников. Тем не менее это уже четвертая посылка ему оттуда за последние несколько месяцев.

Работники таможни решают осмотреть посылку. Из бумаги показывается упаковка кофейного аппарата. Но внутри нее не сама машина, а два прозрачных, заполненных коноплей полиэтиленовых пакета, весом соответственно 242 грамма и 243 грамма. Таможенники конфискуют их. Ян проводит 27-28 января в предварительном заключении, и в отношении него начинают уголовное производство.

29 июня 2017 года таможенники снова находят отправленную из-за границы в Виймси подозрительную коробочку. Из нее показывается 443 грамма конопли. Но адресат уже не Ян, а его бывший соученик по Гимназии Виймси Райнер (имя изменено).

Опять таможенники забирают содержимое посылки, но на этот раз только для того, чтобы заменить. Вместо конопли адресату приходят наполненные водой пластиковые бутылки. Цель: проследить за пришедшим за посылкой, посмотреть, куда и кому ее отнесут.

Через пять дней после замены конопли бутылками с водой на указанный в качестве контактного телефона получателя посылки номер приходит сообщение о доставке в почтовую контору в Viimsi Keskus. Несколько часов спустя один молодой человек топает в почтовую контору и выражает желание на основании номера посылки получить ее.

Но этот молодой человек не Райнер. У него с собой доверенность, в которой Райнер подтверждает подписью право молодого человека забрать эту посылку из почтовой конторы вместо него.

С посылкой в руках молодой человек направляется на расположенный в полукилометре от Viimsi Keskus пляж Хаабнеэме. Там его задерживают. Посылку он к этому времени уже успел спрятать. Ее находят в ходе дальнейших поисков.

Задержанный на пляже молодой человек называет себя Виллемом (имя изменено). Он говорит, что незадолго до того, как пойти за посылкой, он встретился в расположенном через дорогу от почтовой конторы в Viimsi Keskus Парке Лайдонера с Карлом (19). От него якобы и получена подписанная Райнером доверенность. Карл, по словам Виллема, друг Райнера.