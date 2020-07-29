Молодые иностранцы прибыли в Вильяндимаа изучать эстонский язык

Ежегодно в Центре отдыха Веневере, в Вильяндимаа на летние каникулы приезжают десятки молодых людей со всех концов света, чтобы изучать эстонский язык и знакомиться с культурой. Лагерь проходит в три потока и, по задумке организаторов, помогает так называемым зарубежным эстонцам сохранять связь с Эстонией, пишет RusERR.

"В каждой смене - по 22 человека. Некоторые из участников лагеря родились в Эстонии, кто-то - за рубежом, а у кого-то прародители когда-то покинули Эстонию", - сказала организатор лагеря Эпп Адлер "Актуальной камере".

"В этом году у нас нет ни одного участника из США. Из России - лишь пара человек, которым пришлось прибыть в Эстонию заранее и отсидеть на карантине. То же самое и с участниками из Румынии, в которой высокий показатель заражения. Кроме того, многим пришлось добираться до Эстонии на машине, поскольку авиасообщения сейчас нет. Однако желание попасть сюда было так велико, что люди решили эти вопросы", - рассказала Адлер.