Молодой житель Эстонии выиграл в Eurojackpot свыше 120 000 евро

1 ноября в очередном розыгрыше лотереи Eurojackpot молодой мужчина из Ляэне-Вирумаа выиграл 120 742,40 евро, правильно угадав комбинацию числе 5+0.
Победитель, купивший билет через интернет, рассказал сотрудникам Eesti Loto при оформлении выигрыша, что в настоящий момент живет вместе с родителями, но планировал взять кредит, чтобы приобрести отдельное жилье. Теперь счастливчик сможет начать независимую жизнь без помощи кредита.
По словам молодого человека, он играл последние два года в лотерею еженедельно, последний год был довольно богат на небольшие выигрыши.
Помимо Eurojackpot, победитель играет также в Vikinglotto и Bingo.
Последний крупный выигрыш в Eurojackpot случился в конце августа, когда нарвитянин выиграл с комбинацией 5+1 846 843,80 евро.
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