Молодой житель Эстонии выиграл в Eurojackpot свыше 120 000 евро

Победитель, купивший билет через интернет, рассказал сотрудникам Eesti Loto при оформлении выигрыша, что в настоящий момент живет вместе с родителями, но планировал взять кредит, чтобы приобрести отдельное жилье. Теперь счастливчик сможет начать независимую жизнь без помощи кредита.

По словам молодого человека, он играл последние два года в лотерею еженедельно, последний год был довольно богат на небольшие выигрыши.

Помимо Eurojackpot, победитель играет также в Vikinglotto и Bingo.

Последний крупный выигрыш в Eurojackpot случился в конце августа, когда нарвитянин выиграл с комбинацией 5+1 846 843,80 евро.