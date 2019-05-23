Молодой учитель из Таллинна выиграл в лотерею более 400 000 евро

Мужчина сказал, что покупает билеты время от времени в качестве развлечения. О выигрыше он узнал, когда смотрел передачу, и это стало для него настоящей неожиданностью.

Счастливчик сказал, что они с женой уже давно хотели приобрести дом и что, возможно, теперь эта мечта станет реальностью.

Мужчина отметил, что пока не до конца осознает происходящее. Также он сказал, что благодаря выигрышу понял, что хочет продолжать преподавать и дальше и в этом смысле в своей жизни ничего менять не намерен.