23.05.2019, 18:24

Молодой учитель из Таллинна выиграл в лотерею более 400 000 евро

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rus.delfi.ee
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Молодой учитель из Таллинна выиграл в лотерею более 400 000 евро
Õhtuleht

Вчера молодой учитель из Таллинна выиграл в Bingo Loto 405 230, 90 евро. Сегодня он оформил выигрыш.

Мужчина сказал, что покупает билеты время от времени в качестве развлечения. О выигрыше он узнал, когда смотрел передачу, и это стало для него настоящей неожиданностью.

Счастливчик сказал, что они с женой уже давно хотели приобрести дом и что, возможно, теперь эта мечта станет реальностью.

Мужчина отметил, что пока не до конца осознает происходящее. Также он сказал, что благодаря выигрышу понял, что хочет продолжать преподавать и дальше и в этом смысле в своей жизни ничего менять не намерен.

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