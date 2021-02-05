05.02.2021, 14:25

Молодой и амбициозный торговец амфетамином устроил кровавые разборки в столичной многоэтажке

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Маттиас Калев
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Молодой и амбициозный торговец амфетамином устроил кровавые разборки в столичной многоэтажке
Kohtutoimikud

Амфетамин, который Петр Гонтаренко (24) продавал на улицах, был некрепким, чего не скажешь о самом Петре. Походящий на медведя, в татуировках, он предпочитал решать конфликтные ситуации при помощи оружия. Человек, который неправильно ответил на вопрос, знает ли он, с кем имеет дело, получил 14 ножевых ранений, пишет Eesti Ekspress.

В 2019 году Петр мечтает открыть в Ласнамяэ автомойку. Не то, чтобы ему не хватает прибыли от продажи наркотиков, но скоро родится ребенок, поэтому деньги лишними точно не будут. Несмотря на то, что еще годом ранее задекларированный годовой доход мужчины составил всего 1970 евро, ездит он попеременно на Audi A8 и BMW X5. Первый автомобиль зарегистрирован на соседа отца, а второй на имя жены брата.

Поздним вечером 19 сентября Петр едет на BMW возле автовокзала. В машине у него наркотики, два соратника, почти 900 евро наличными и пистолет с глушителем и 45 патронами, который ему только что привез из Риги сосед Станислав.

Зачем ему пистолет? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться на девять месяцев назад, когда в одном из домов на улице Валдеку в Таллинне разразилась кровавая драма.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в подъезде мужчину с множественными ножевыми ранениями. Раны располагались преимущественно в области живота и горла, но и в других местах. Нападавший — позже выяснилось, что это был Петр Гонтаренко — с места происшествия скрылся. Владелицей квартиры, где началась ссора, которая привела к поножовщине, оказалась его дама сердца Яна. Она передала полиции немного наркотиков, которые оставил мужчина, а также газовый пистолет Zorac 914, переделанный в огнестрельный.

Без оружия Петр оставаться не мог, поэтому послал своего соседа в Латвию, предварительно договорившись по интернету о покупке.

Пострадавший на Валдеку Александр остался чудом жив и рассказал полиции, что Петр в целом склонен решать конфликты при помощи оружия. ”Он вышел и стал оскорблять меня по-русски”, — вспоминает Александр, который пришел к Яне, чтобы обменять iPhone на наркотики. ”Я ответил ему и совершил удар в его сторону кастетом. После этого он начал менять бить. Когда я наконец упал, то почувствовал, что он приставил мне ко лбу дуло пистолета. Затем он спросил на русском, знаю ли я, с кем имею дело. Я ответил, что да, знаю: с наркоманом”.

Далее следует избиение. Александр приходит в себя и звонит в Центр тревоги и с целью отомстить сообщает, что в квартире продают наркотики. ”Я хотел ему отомстить за то, что он продает наркотики, за то, что меня и избил и за то, что использует Яну. Я слышал много страшных историй про этого человека, но не хочу об этом говорить”, — сообщает мужчина следователям.

Александр остался в подъезде, надеясь на прибытие полиции. В определенный момент он увидел незнакомого мужчину. ”В этот же момент из квартиры вышел и парень Яны. Я стал отходить, а они идти в мою сторону. Твердым шагом. Потом парень Яны стал бить меня ножом. Первый удар пришелся вроде бы в область левого плеча, следующий в живот. Когда я после двух ударов упал, парень Яны продолжил наносить удары ножом. Не могу сказать, бил меня один человек или два, с какого-то момент а я уже ничего не видел”.

Назад к автобусному вокзалу. 19 сентября 2019 года, в 23:34, в то время, как Петр радуется только что приобретенному оружию, из полицейского BMW доносится распоряжение об остановке. Стражи порядка уже давно ведут за Петром слежку и теперь решают задержать. Молодой человек же решает не подчиниться и выжимает педаль газа. Но безуспешно.

Тем не менее, от сотрудничества с правоохранительными органами он не отказывается и показывает свой гараж, где хранятся наркотики и лекарства.

18 ноября прошлого года Харьюский уездный суд наказывает мужчину в общей сложности 14 годами лишения свободы. Также он должен выплатить в качестве штрафов и процессуальных расходов 15 000 евро. Александр также подает гражданский суд на 15 000 евро, но к концу судебных разбирательств совершает самоубийство, поэтому эту сумму Петр платить не должен.

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