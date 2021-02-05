Молодой и амбициозный торговец амфетамином устроил кровавые разборки в столичной многоэтажке

В 2019 году Петр мечтает открыть в Ласнамяэ автомойку. Не то, чтобы ему не хватает прибыли от продажи наркотиков, но скоро родится ребенок, поэтому деньги лишними точно не будут. Несмотря на то, что еще годом ранее задекларированный годовой доход мужчины составил всего 1970 евро, ездит он попеременно на Audi A8 и BMW X5. Первый автомобиль зарегистрирован на соседа отца, а второй на имя жены брата.

Поздним вечером 19 сентября Петр едет на BMW возле автовокзала. В машине у него наркотики, два соратника, почти 900 евро наличными и пистолет с глушителем и 45 патронами, который ему только что привез из Риги сосед Станислав.

Зачем ему пистолет? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться на девять месяцев назад, когда в одном из домов на улице Валдеку в Таллинне разразилась кровавая драма.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в подъезде мужчину с множественными ножевыми ранениями. Раны располагались преимущественно в области живота и горла, но и в других местах. Нападавший — позже выяснилось, что это был Петр Гонтаренко — с места происшествия скрылся. Владелицей квартиры, где началась ссора, которая привела к поножовщине, оказалась его дама сердца Яна. Она передала полиции немного наркотиков, которые оставил мужчина, а также газовый пистолет Zorac 914, переделанный в огнестрельный.

Без оружия Петр оставаться не мог, поэтому послал своего соседа в Латвию, предварительно договорившись по интернету о покупке.

Пострадавший на Валдеку Александр остался чудом жив и рассказал полиции, что Петр в целом склонен решать конфликты при помощи оружия. ”Он вышел и стал оскорблять меня по-русски”, — вспоминает Александр, который пришел к Яне, чтобы обменять iPhone на наркотики. ”Я ответил ему и совершил удар в его сторону кастетом. После этого он начал менять бить. Когда я наконец упал, то почувствовал, что он приставил мне ко лбу дуло пистолета. Затем он спросил на русском, знаю ли я, с кем имею дело. Я ответил, что да, знаю: с наркоманом”.

Далее следует избиение. Александр приходит в себя и звонит в Центр тревоги и с целью отомстить сообщает, что в квартире продают наркотики. ”Я хотел ему отомстить за то, что он продает наркотики, за то, что меня и избил и за то, что использует Яну. Я слышал много страшных историй про этого человека, но не хочу об этом говорить”, — сообщает мужчина следователям.