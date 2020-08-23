Молодой человек, получивший ножевое ранение в Ласнамяэ, скончался в больнице(11)
В субботу в столичном районе Ласнамяэ в результате драки, сопровождавшейся поножовщиной, ранение получил 26-летний молодой челвоек. Позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.
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