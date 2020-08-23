Молодой человек, получивший ножевое ранение в Ласнамяэ, скончался в больнице

В субботу утром, в начале девятого, полиция получила вызов Ласнамяэ, где драка переросла в опасный конфликт с применением холодного оружия.

Согласно предварительным данным, 26-летний мужчина получил ножевое ранение, скорая помощь доставила его в больницу. В ходе драки пострадали еще два человека, которым потребовалась помощь врачей.

Сегодня утром полиция сообщила, что молодой человек скончался в больнице. "Более точную информацию дать не можем, потому что расследование продолжается", — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.