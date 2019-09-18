Молодежный работник: насилие в школе не является проблемой одного ученика, класса или школы — это проблема общества

"Важно понимание, которое разделяет работа с молодежью — это неформальное образование, которое развивает всесторонне, а не говорит, что такое хорошо, а что такое плохо, ведь школьное насилие это последствие каких-то трудностей, с которыми столкнулся, как жертва, так и насильник. К примеру, часто это отсутствие социальных навыков в связи с разными жизненными ситуациями. Насилие в школе не является проблемой одного ученика или класса или школы, это проблема общества", — объясняет Артем.
"Такое явление, как насилие в школе, не только актуально у нас в Эстонии, поэтому очень важен международный опыт, чтобы действовать не интуитивно, а эффективно. Важен обмен международным опытом: к примеру, мы через полицию планируем развивать сотрудничество с Норвегией. А программа ”КиВа”, по предотвращению насилия в школе, пришла из Финляндии, программа ”Свободная от насилия школа” пришла к нам из Дании. Обмен опытом в работе с молодежью на международном уровне всегда актуален и важен", — подчеркивает студент.
Ближайшее подобное мероприятие пройдет 20 сентября в Нарвском колледже ТУ — это международная конференция, в рамках которой обсудят настоящее и будущее по обучению работников с молодежью, будут знакомить с первой книгой по обучению работников с молодежью на международном уровне. На конференции будут выступать докладчики из Австралии, Англии, Финляндии.
"Работая по предотвращению насилия в школе важно сотрудничество на разных уровнях, в том числе и на международном, что развивает профессионализм, который необходим для работы с молодежью. Важно профессионально работать по предотвращению, чем заниматься тушением последствий", — говорит Артем в заключение.
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