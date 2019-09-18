Молодежный работник: насилие в школе не является проблемой одного ученика, класса или школы — это проблема общества

Артем изучает в Нарвском колледже ТУ специальность ”Работа с молодежью” и работает в проекте по предотвращение насилия ”Молодежь свободная от насилия”.

"Работа с молодежью уже изначально направлена на предотвращение, так как создает условия для всестороннего развития молодежи. Она всей своей деятельностью развивает и поддерживает молодежь, к примеру, через организацию досуга в школах по интересам или разные проекты для развития социальных навыков молодежи, или через мобильную работу с молодежью, лагеря, трудовые отряды. Также есть и программа ”Класс заботы”, которая направлена на предотвращения насилия в школе", — рассказывает Артем.

Он подчеркивает, что очень важно сотрудничество между разными сферами, так как не всегда случаи насилия доходят до работника с молодежью. На практике бывает и так, что в школе поведение одно, а с работника с молодежью — другое. Важно сотрудничество школы с работниками с молодежью, а также вовлечение в сотрудничество учителей, родителей и конечно же самой молодежи, считает он.

В рамках учебной программы ”Работа с молодежью” акцент ставиться на принципы работы с молодежью, в которые, конечно, входит и предотвращение. На специальности студентов обучают общим подходам по развитию молодежи, развивают практические навыки, и студенты с менторам подготавливали мероприятия для молодежи. Также используется метод ”Молодые-молодым”.