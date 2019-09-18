18.09.2019, 15:02

Молодежный работник: насилие в школе не является проблемой одного ученика, класса или школы — это проблема общества

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rus.delfi.ee
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Молодежный работник: насилие в школе не является проблемой одного ученика, класса или школы — это проблема общества
Erakogu

Согласно исследованиям, каждый пятый ребенок сталкивается в школе с насилием. Студент Нарвского колледжа ТУ Артем Поляк рассказывает, насколько важна такая сфера, как работа с молодежью.

Артем изучает в Нарвском колледже ТУ специальность ”Работа с молодежью” и работает в проекте по предотвращение насилия ”Молодежь свободная от насилия”.

"Работа с молодежью уже изначально направлена на предотвращение, так как создает условия для всестороннего развития молодежи. Она всей своей деятельностью развивает и поддерживает молодежь, к примеру, через организацию досуга в школах по интересам или разные проекты для развития социальных навыков молодежи, или через мобильную работу с молодежью, лагеря, трудовые отряды. Также есть и программа ”Класс заботы”, которая направлена на предотвращения насилия в школе", — рассказывает Артем.

Он подчеркивает, что очень важно сотрудничество между разными сферами, так как не всегда случаи насилия доходят до работника с молодежью. На практике бывает и так, что в школе поведение одно, а с работника с молодежью — другое. Важно сотрудничество школы с работниками с молодежью, а также вовлечение в сотрудничество учителей, родителей и конечно же самой молодежи, считает он.

В рамках учебной программы ”Работа с молодежью” акцент ставиться на принципы работы с молодежью, в которые, конечно, входит и предотвращение. На специальности студентов обучают общим подходам по развитию молодежи, развивают практические навыки, и студенты с менторам подготавливали мероприятия для молодежи. Также используется метод ”Молодые-молодым”.

"Важно понимание, которое разделяет работа с молодежью — это неформальное образование, которое развивает всесторонне, а не говорит, что такое хорошо, а что такое плохо, ведь школьное насилие это последствие каких-то трудностей, с которыми столкнулся, как жертва, так и насильник. К примеру, часто это отсутствие социальных навыков в связи с разными жизненными ситуациями. Насилие в школе не является проблемой одного ученика или класса или школы, это проблема общества", — объясняет Артем.

"Такое явление, как насилие в школе, не только актуально у нас в Эстонии, поэтому очень важен международный опыт, чтобы действовать не интуитивно, а эффективно. Важен обмен международным опытом: к примеру, мы через полицию планируем развивать сотрудничество с Норвегией. А программа ”КиВа”, по предотвращению насилия в школе, пришла из Финляндии, программа ”Свободная от насилия школа” пришла к нам из Дании. Обмен опытом в работе с молодежью на международном уровне всегда актуален и важен", — подчеркивает студент.

Ближайшее подобное мероприятие пройдет 20 сентября в Нарвском колледже ТУ — это международная конференция, в рамках которой обсудят настоящее и будущее по обучению работников с молодежью, будут знакомить с первой книгой по обучению работников с молодежью на международном уровне. На конференции будут выступать докладчики из Австралии, Англии, Финляндии.

"Работая по предотвращению насилия в школе важно сотрудничество на разных уровнях, в том числе и на международном, что развивает профессионализм, который необходим для работы с молодежью. Важно профессионально работать по предотвращению, чем заниматься тушением последствий", — говорит Артем в заключение.

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