Молодежный праздник песни и танца начинает сбор авторских творческих произведений

С помощью сбора авторских произведений на сцену хотят вывести как известные произведения, так и произведения неизвестных авторов, которые бы привнесли в праздник песни и танца наши ценности и идеалы, которые объединяют нас и наших современников. Сбор продлится до 20 мая.

Сбор авторских произведений будет проходить таким образом впервые, до этого не было возможности принять участие в творческом процессе создания праздника песни и танца. Главные руководители XIII Молодежного праздника песни и танца Пярт Уусберг и Агне Кррикофф-Херман надеются, что такая возможность навести порядок в своем творчестве заставит каждого задуматься о том, как праздник песни и танца может привлечь сегодняшнюю молодежь, и что каждый молодой человек хотел бы сказать обществу со сцены праздника песни и танца. Молодежные праздники песни и танца всегда были мостом, который пролегал между молодежью и традициями молодежного праздника песни и танца, помогая им понять своих предков и их творчество, и учиться на нем. Во-вторых, молодежь привносит на сцену свои свежие идеи и говорит о том, что им близко, понимая через это традицию, исходя из своего времени. Организаторы этой акции надеются, что она принесет нам много таких идей и чувств, которые можно будет выразить только через музыку, танцы и поэзию.

Главный дирижер XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг подчеркивает, что такая возможность навести порядок в своем творчестве не является ни в коем случае конкурсом, а скорее открытой платформой для всех, кто хочет представить свое творчество художественному руководству праздника. ”Может быть среди нас есть авторы, о которых мы многого не знаем, но у которых есть талант показать себя через создание хоровых произведений, песен, стихов или даже танцев”, объяснил Уусберг.

Приглашаем принять участие композиторов и постановщиков танцев, авторов песен и стихов, поэтов и всех, у которых уже сейчас где-то в закромах есть свои произведения, которые могут подойти для праздника песни и танца, или у кого сегодня возникнет вдохновение написать какое-либо произведение и принять участие в этой акции. Дополнительная информация на сайте laulupidu.ee, также через это сайт до 20 мая можно отправлять свои произведения.