Молодежный центр Кристийне приглашает в среду юных горожан на спортивный день!

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, несмотря на изменчивую погоду, Молодежный центр предлагает разнообразные возможности для занятий на свежем воздухе. ”Сочетание активного движения и выполнения творческих заданий под открытым небом помогает уменьшить рутину и более качественно наполнить досуг молодежи. Приглашаем молодых людей принимать участие в организуемых Молодежным центром мероприятиях и развивать свои способности в различных видах спорта”, — призвал Рийбе.

8-го июля с 13:00 до 17:00 молодежная работа временно переместится в зеленую зону между улицами Маасика и Ваарика, и с 13:00 гостями станут представители таллиннского футбольного клуба FC Flora в компании с персонажем-талисманом клуба, собакой Пенну. В программе интересные футбольные упражнения для детей любого возраста. Новыми навыками смогут обзавестись как те, кто впервые видит мяч, так и те, кто уже занимается футболом.

С 14:00 можно будет принять участие в турнире на точность попадания по надувным шарикам, где каждый меткий бросок обеспечит вкусный приз. В 16:00 состоится мастер-класс по изготовлению антистрессовых мячиков из воздушных шаров и риса. Наряду с этим у молодежных работников с собой имеются разные игры и инвентарь, которыми можно пользоваться на свежем воздухе.

В случае плохой погоды все запланированные мероприятия пройдут в помещениях Молодежного центра Кристийне (б.Сыпрузе,4а).

Более подробная информация на странице Молодежного центра Кристийне в Facebook.: