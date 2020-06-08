Молодежный центр Кристийне переезжает на лето в парки и зеленые зоны

”Если в мае стали популярными велопоходы, то теперь Молодежный центр Кристийне запускает и прочую деятельность на открытом воздухе. Базой встреч станет лужайка рядом со зданием Центра по адресу бульвар Сыпрузе, 6. Во двор вынесут необходимые принадлежности и инвентарь, молодые люди смогут пообщаться между собой и с молодежными работниками, пройдут различные игры и мастер-классы. В случае непогоды все занятия перенесут во внутренние помещения”, — рассказал о планах Молодежного центра старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

План уличных занятий Молодежного центра Кристийне на этой неделе:

• Понедельник, 8 июня, и вторник, 9 июня, с 15:00 до 19:00: уличный молодежный центр на лужайке возле здания по адресу б.Сыпрузе, 6.

• Среда, 10 июня, с 15:00 до 19:00: Молодежный центр расположится в зеленой зоне Коткапоя, наша палатка открыта для всей молодежи, дополнительно состоятся несколько занятий. В 16:00 изготовление поделок и в 18:00 — уличные игры.

• Четверг, 11 июня: поход на озеро Нелиярве ”Тур по озерам” (предварительная регистрация, 20 мест).

Наряду с занятиями на свежем воздухе, Молодежный центр продолжает и свою онлайн-программу. Так, в грядущий четверг можно будет виртуально ознакомиться с повседневной деятельностью и работой старейшины Кристийне Яануса Рийбе, прокомментировать увиденное и задать вопросы старейшине. Встреча состоится на странице Молодежного центра в социальной сети Instagram.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.