Молодежный центр Кристийне организует во время каникул множество виртуальных занятий

По словам старейшины Кристийне, программа Молодежного центра на каникулах разнообразна и вовлекает аудиторию в онлайн-деятельность. ”Может показаться удивительным, но молодежи Кристийне пришлись по душе инициативы сотрудников Центра, молодые люди следят за ними в соцсетях и активно откликаются, получая в ответ много полезных знаний и навыков. Я благодарю наших молодежных работников и надеюсь, что режим чрезвычайного положения не слишком затянется, хотя этот опыт виртуальной работы, несомненно, необходим и интересен”, — отметил Рийбе.

Некоторые примеры занятий виртуального Молодежного центра Кристийне во время школьных каникул (20.04 — 24.04.20):

- вторник, 21 апреля в 17:00. Подарок для всех фанатов Padjaklubi: онлайн-встреча с Грете Клейн.

- среда, 22 апреля, День Молодежного центра Кристийне в инстаграме, состоится онлайн-викторина ”Насколько хорошо ты знаешь наш центр?”. В фейсбуке в это же время тренировка с молодежным работником Эрко.

Традиционный Клуб поваров на каникулах посвящен лапше быстрого приготовления, каждый день знакомимся с новым интересным рецептом. На пятницу в фейсбуке запланирован видео-урок немецкого языка. И, конечно, множество спонтанных публикаций и постов — рекомендации книг или фильмов, разборы ситуаций и событий, рубрика полезных знаний и многое другое.

Молодежный центр Кристийне временно закрыл свои двери и перешел на онлайн-работу 16 марта. Такой режим позволяет предложить молодежи района заполнить свой досуг посредством социальных сетей — Instagram, Facebook ja TikTok. Виртуальный тур по помещениям Молодежного центра можно совершить ЗДЕСЬ.

Доп.информация: Молодежный центр Кристийне, тел. 6566 802, 53074244, noortekeskus@kristiinetk.ee.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!