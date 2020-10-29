29.10.2020, 09:26

Молодежный центр Кесклинна получит новый облик благодаря суперграфике. Присылайте идеи!


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Молодежный центр Кесклинна получит новый облик благодаря суперграфике. Присылайте идеи!
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Кесклиннаский молодежный центр призывает молодых людей поделиться своими идеями, с помощью которых внутренние помещения центра будут украшены красочной суперграфикой.

"Новый проект нашего молодежного центра дает молодым людям возможность претворить в жизнь свои дизайнерские идеи и придать молодежному центру новый облик. С помощью этого мы надеемся показать, что элементы уличного искусства можно перенести во внутренние помещения и добиться хорошего результата. Принять участие в проекте могут все молодые люди — и те, кто уже сталкивался с граффити и те, для кого суперграфика является чем-то новым", — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Дизайнерские решения для стен молодежного центра должны отвечать одной из трех тем: галактика и небо, тропики или подводный мир. Для создания дизайна необходимо выбрать одну стену молодежного центра (их можно посмотреть на страничке молодежного центра в социальных сетях). При этом нужно учитывать, что высота стен и шкафов составляет 2,75 метра. Дизайн должен задействовать большую часть пространства. Свои идеи можно отправлять как файлом-картинкой в Facebook молодежного центра, так и принести рисунок на бумаге на место (Рауа 23) до 31 октября. Лучшие решения молодые люди смогут сами претворить в жизнь под руководством профессионалов.

Проект стартовал благодаря сотрудничеству мобильных молодежных работников и молодежи и охватывает несколько объектов в Таллинне. В проекте принимает участие постоянный партнер Spekter Shop, который организует мастерскую, чтобы научить молодых людей основам нанесения суперграфики.

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