Молодежный центр Хааберсти ждет на мастер-классы по рэпу и в научный театр
В пятницу, 27 сентября, в 14:30 в молодёжном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 88a) пройдёт день открытых дверей. Все заинтересованные смогут ознакомиться с деятельностью молодёжного центра и принять участие в совместных мероприятиях, сообщает районная управа.
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