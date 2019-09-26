Молодежный центр Хааберсти ждет на мастер-классы по рэпу и в научный театр

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на первом большом мероприятии сезона будут представлены интересные события и кружки по интересам, работающие в центре. ”У молодых людей будет возможность помастерить, потанцевать, прочитать рэп на научную тему, принять участие в научных дебатах и много другого интересного”, — сказал старейшина. ”Молодёжный центр приглашает всех заинтересованных посетить в рамках дня открытых дверей научный театр познавательного центра „Энергия””, — продолжил старейшина.

В конце дня все желающие смогут угоститься кренделем.

Все проходящие в молодёжном центре кружки для посетителей бесплатные.