Молодежный центр Хааберсти ждет на мастер-классы по рэпу и в научный театр

В пятницу, 27 сентября, в 14:30 в молодёжном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 88a) пройдёт день открытых дверей. Все заинтересованные смогут ознакомиться с деятельностью молодёжного центра и принять участие в совместных мероприятиях, сообщает районная управа.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что на первом большом мероприятии сезона будут представлены интересные события и кружки по интересам, работающие в центре. ”У молодых людей будет возможность помастерить, потанцевать, прочитать рэп на научную тему, принять участие в научных дебатах и много другого интересного”, — сказал старейшина. ”Молодёжный центр приглашает всех заинтересованных посетить в рамках дня открытых дверей научный театр познавательного центра „Энергия””, — продолжил старейшина.
В конце дня все желающие смогут угоститься кренделем.
Все проходящие в молодёжном центре кружки для посетителей бесплатные.
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