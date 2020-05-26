Молодежный центр Хааберсти вновь приглашает на увлекательные занятия!

В молодежном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 88а) с этой недели проходят различные тематические занятия: по понедельникам — рукоделие, по вторникам искусство и по средам кулинария или викторина. В занятии одновременно может принять участие не более 9 человек.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги с четверга по пятницу молодежный центр переезжает в амфитеатр на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ, где с 16.00 начинаются занятия на свежем воздухе. ”В этот четверг в 16.00 в амфитеатре пройдёт игра под названием оборотень, в пятницу в 16.00 пройдут активные игры, а в 17.00 танцевальный кружок. В занятиях на свежем воздухе также может принять участие не более десяти человек, девять участников и один руководитель кружка”, — уточнил Ханимяги.

Занятия на свежем воздухе пройдут и в дальнейшем. В планах предложить для молодёжи различные мастер-классы (граффити, рукоделие, танцы, кулинария и т.д.), тренировки (баскетбол, тренировки на самокате и т.д.) и другие захватывающие занятия, которые пройдут как в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ, так и в скейтпарке Ыйсмяэ. Помимо этого молодежный центр организует летом городские лагеря.