Молодежный центр Хааберсти приглашает на виртуальные мастер-классы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги с помощью молодёжного центра Хааберсти молодые люди могут разнообразить домашний досуг. ”Молодёжные работника по видео предлагают подросткам идеи для досуга и курируют их выполнение. Каждый день для подрастающего поколения предлагаются различные занятия, например по четвергам можно под руководством молодёжных работников научиться как из подручных средств сделать анимацию, по пятницам можно принять участие в танцевальных тренировках, по понедельникам будет проходить художественный кружок, по вторникам рукоделие и по средам викторина,” — сказал старейшина.

”Чтобы мы как можно быстрее смогли вернуться к ежедневной рутине и работе, то все должны отнестись к ситуации как можно серьёзнее и следить за указаниями”, — сказал Ханимяги и рекомендовал молодёжи внести свой вклад и находиться дома.

Молодёжные работники общаются с подрастающим поколением посредствам социальных сетей с понедельника по пятницу с 9.00 по 19.00.

Молодёжные работники молодёжного центра Хааберсти ждут от подростков созданные им видео и фотографии об их домашних развлечениях, чтобы поделиться ими в социальных сетях центра. Ссылки на фотографии и видео можно присылать на электронную почту info@haabersti.ee.