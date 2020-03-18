18.03.2020, 13:56

Молодежный центр Хааберсти приглашает на виртуальные мастер-классы


EST
Haabersti viadukti avamine
Haabersti viadukti avamineFoto: Ilmar Saabas

Из-за чрезвычайного положения в стране молодежный центр Хааберсти продолжает работу виртуально и по-прежнему общается с подростками — через всевозможные социальные сети, а также предлагает для молодёжи поддержку, помощь с учёбой и различные занятия.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги с помощью молодёжного центра Хааберсти молодые люди могут разнообразить домашний досуг. ”Молодёжные работника по видео предлагают подросткам идеи для досуга и курируют их выполнение. Каждый день для подрастающего поколения предлагаются различные занятия, например по четвергам можно под руководством молодёжных работников научиться как из подручных средств сделать анимацию, по пятницам можно принять участие в танцевальных тренировках, по понедельникам будет проходить художественный кружок, по вторникам рукоделие и по средам викторина,” — сказал старейшина.

”Чтобы мы как можно быстрее смогли вернуться к ежедневной рутине и работе, то все должны отнестись к ситуации как можно серьёзнее и следить за указаниями”, — сказал Ханимяги и рекомендовал молодёжи внести свой вклад и находиться дома.

Читайте также:

Молодёжные работники общаются с подрастающим поколением посредствам социальных сетей с понедельника по пятницу с 9.00 по 19.00.

Молодёжные работники молодёжного центра Хааберсти ждут от подростков созданные им видео и фотографии об их домашних развлечениях, чтобы поделиться ими в социальных сетях центра. Ссылки на фотографии и видео можно присылать на электронную почту info@haabersti.ee.

Управа Хааберсти тоже объявила конкурс, чтобы помочь разнообразить домашние развлечения молодых людей. Молодёжь призывают поделиться знаниями, лайфхаками и способами, которые сделают временное нахождение дома более интересным. Лучшие работы опубликуют в социальной сети на странице управы Хааберсти, каждую неделю среди всех приславших свои способы для различения дома будут разыграны сувениры от управы. Фото и ссылки на видео просят присылать на электронную почту pavel.kornev@tallinnlv.ee. Сувениры будут переданы после того, как учебные заведения вновь будут открыты.

За работой молодёжного центра Хааберсти можно следить и принять участие в занятиях:

· В Фейсбуке

· В Инстаграмм: @haaberstinoortekeskus

· В ТикТок: @haaberstinoortekas

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: