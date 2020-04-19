Молодежный центр Хааберсти на каникулах ждет молодежь в виртуальный городской лагерь

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, молодёжный центр Хааберсти предложит для молодёжи в рабочие дни по крайней мере четыре занятия, которые помогут заполнить время на школьных каникулах. ”В рамках виртуального городского лагеря работники молодёжного центра в определённое время будут публиковать в своих социальных сетях различные интересные занятия для молодёжи”, — сказал старейшина.

”Первое занятие каждый будний день будет начинаться в 12:30. На понедельник, например, запланирован поиск сокровищ. Ежедневно в 15:00 будет проходить интересный виртуальный тур. В четверг в рамках виртуального тура, например, можно будет посетить зоопарк Сан-Диего. На 17:00 запланированы мастер-классы, и в 19:00 молодёжный центр предлагает посмотреть в Facebook прямой эфир онлайн-журнала ”Noor Tegija”, где пройдут выступления разных интересных людей на волнующие молодёжь темы, в которых смогут принять активное обсуждение и молодые люди”, — сказал старейшина и добавил, что молодые люди из Хааберсти по-прежнему могут обращаться к молодёжным работникам центра, обсудить с ними свои горести и радости, а также получить помощь в выполнении домашней работы.

”Мы в чрезвычайном положении уже больше месяца, как взрослым, так и детям, нужно потерпеть ещё немного, чтобы мы все смогли вернуться к нашей привычной рутине. Поэтому крайне важно, чтобы предстоящие каникулы прошли спокойно и без сборищ”, — сказал старейшина и призвал молодых людей избегать сборищ и провести время дома, даже несмотря на погоду. Только так сможем все вместе остановить распространение вируса.

В виртуальном городском лагере молодёжного центра Хааберсти могут принять участие все заинтересованные молодые люди. Работа пройдёт в социальных сетях центра:

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