06.02.2021, 08:52

Молодежные работники Эстонии получили заслуженные призы


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Aparaadi noortekeskus
Aparaadi noortekeskusFoto: Anni Õnneleid

Департамент по делам образования и молодежи на общереспубликанском конкурсе Noorte Heaks Tänu поощрил выдающихся деятелей сферы молодежной работы. В категории ”Молодежный работник года” победил сотрудник отдела молодежной работы Таллиннского департамента образования Александр Арабкин, а в категории ”Молодежный центр года” — Молодежный центр Пыхья-Таллинна.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, Таллинн очень гордится такими результатами, ведь награда указывает на высокий уровень молодежной работы в столице.

”Наш мобильный молодежный работник Александр Арабкин показывает хороший пример коллегам и молодежи. Во время весеннего режима чрезвычайной ситуации мобильная молодежная работа стала особенно актуальной. Преданные своему делу молодежные работники являются для города огромной ценностью. Мы поздравляем Александра и желаем ему успехов! Есть повод гордиться и коллективом Пыхья-Таллиннского молодежного центра, который вот уже на протяжении 14 лет вносит вклад в столичную молодежную работу. Поздравляю и выражаю признательность всем номинантам конкурса, сумевшим в столь сложный год показать блестящие результаты в сфере молодежной работы”, — сказал Белобровцев.

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Александр Арабкин работает с молодежью уже более 10 лет, и может быстро наладить контакт с подростками, научить их справляться со стрессом, работать в команде и т.д. Он также обучал студентов отделения молодежной работы в Таллиннском университете и участвовал в различных семинарах, где делился своим опытом.

”Мне очень приятно, что я оказался победителем. Хочу похвалить всех номинантов, ведь все мы проделали достойную работу. Мне нравится сфера молодежной работы — здесь люди работают с душой и полной отдачей”, — поделился эмоциями Александр.

В категории ”Молодежный центр года” победу одержал молодежный центр Пыхья-Таллинна, занимавшийся в минувшем году виртуальной молодежной работой, в том числе продвижением э-спорта. Благодаря команде центра молодежь на протяжении всего лета могла участвовать в мероприятиях на свежем воздухе и в других различных местах. Ведется тесное сотрудничество с мобильными молодежными работниками и многими городскими учреждениями.

На конкурсе были отмечены и заслуги других деятелей сферы столичной молодежной работы. В категории ”Долгосрочный вклад в молодежную сферу” в число номинантов вошел руководитель отдела молодежной работы Департамента образования Марко Оол, который, проработав на разных должностях сферы молодежной работы Таллинна 17 лет, заслужил множество признаний. Благодаря нему мобильная молодежная работа стала частью финансируемых из городского бюджета услуг.

В категории ”Молодежное собрание и ученическое представительство года” было номинировано ученическое представительство Таллиннской 21-й школы, а в категории ”Молодежный лагерь года” — лагерь танцевальной студии Коплиской школы по интересам FIREWORK в лагере Клоогаранна.

Цель конкурса Noorte Heaks Tänu — поощрить лучших деятелей сферы молодежной работы — людей, организации и предприятия, вносящих вклад в молодежную работу и занимающихся популяризацией этой сферы, инициирующих нововведения и способствующих развитию сферы на всех уровнях.

В 2020 году на конкурс было представлено в общей сложности 125 кандидатов в 12 различных категориях.

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