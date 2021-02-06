Молодежные работники Эстонии получили заслуженные призы

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, Таллинн очень гордится такими результатами, ведь награда указывает на высокий уровень молодежной работы в столице.

”Наш мобильный молодежный работник Александр Арабкин показывает хороший пример коллегам и молодежи. Во время весеннего режима чрезвычайной ситуации мобильная молодежная работа стала особенно актуальной. Преданные своему делу молодежные работники являются для города огромной ценностью. Мы поздравляем Александра и желаем ему успехов! Есть повод гордиться и коллективом Пыхья-Таллиннского молодежного центра, который вот уже на протяжении 14 лет вносит вклад в столичную молодежную работу. Поздравляю и выражаю признательность всем номинантам конкурса, сумевшим в столь сложный год показать блестящие результаты в сфере молодежной работы”, — сказал Белобровцев.

Александр Арабкин работает с молодежью уже более 10 лет, и может быстро наладить контакт с подростками, научить их справляться со стрессом, работать в команде и т.д. Он также обучал студентов отделения молодежной работы в Таллиннском университете и участвовал в различных семинарах, где делился своим опытом.

”Мне очень приятно, что я оказался победителем. Хочу похвалить всех номинантов, ведь все мы проделали достойную работу. Мне нравится сфера молодежной работы — здесь люди работают с душой и полной отдачей”, — поделился эмоциями Александр.

В категории ”Молодежный центр года” победу одержал молодежный центр Пыхья-Таллинна, занимавшийся в минувшем году виртуальной молодежной работой, в том числе продвижением э-спорта. Благодаря команде центра молодежь на протяжении всего лета могла участвовать в мероприятиях на свежем воздухе и в других различных местах. Ведется тесное сотрудничество с мобильными молодежными работниками и многими городскими учреждениями.

На конкурсе были отмечены и заслуги других деятелей сферы столичной молодежной работы. В категории ”Долгосрочный вклад в молодежную сферу” в число номинантов вошел руководитель отдела молодежной работы Департамента образования Марко Оол, который, проработав на разных должностях сферы молодежной работы Таллинна 17 лет, заслужил множество признаний. Благодаря нему мобильная молодежная работа стала частью финансируемых из городского бюджета услуг.