Молодежная ярмарка "Ориентир" в Нарве отменяется

Депутат Рийгикогу Катри Райк и депутат Европарламента Яна Тоом выступили с совместным обращением, в котором попросили Нарву не проводить сегодня молодежную ярмарку. Позже поступило сообщение о том, что мероприятие все же отменили.
"В Нарве на сегодня (пятницу, 13 марта) запланирована молодежная ярмарка "Ориентир". Ее ни в коем случае нельзя проводить! Нарва — это часть Эстонии, Европы, мира. Пожалуйста, давайте беречь себя!" - говорилось в сообщении.
"Мы не хотим никого пугать, но мы призываем проявить здравомыслие и отказаться от проведения "Ориентира". Жертвы, принесенные в Китае и Италии, нельзя обессмысливать. Нам дали время подготовиться, нам показали, к чему приводит беспечность. Давайте сделаем выводы и не будем рисковать здоровьем своих детей".
Около 9 часов утра поступило сообщение о том, что ярмарка будет отменена.
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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