Молодежная ярмарка "Ориентир" в Нарве отменяется

"В Нарве на сегодня (пятницу, 13 марта) запланирована молодежная ярмарка "Ориентир". Ее ни в коем случае нельзя проводить! Нарва — это часть Эстонии, Европы, мира. Пожалуйста, давайте беречь себя!" - говорилось в сообщении.

"Мы не хотим никого пугать, но мы призываем проявить здравомыслие и отказаться от проведения "Ориентира". Жертвы, принесенные в Китае и Италии, нельзя обессмысливать. Нам дали время подготовиться, нам показали, к чему приводит беспечность. Давайте сделаем выводы и не будем рисковать здоровьем своих детей".

Около 9 часов утра поступило сообщение о том, что ярмарка будет отменена.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!