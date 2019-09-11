Молодежная программа SPIN пришла еще в один район Таллинна

В рамках программы будут проходить тренировки по футболу для мальчиков и девочек от 9 до 12 лет, а в декабре они смогут поучаствовать в специальном большом турнире, на котором соберется молодежь со всей Эстонии. Участие в программе бесплатно и не требует предварительной футбольной подготовки.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что спорт — это хороший способ научиться работать в команде и ставить перед собой цели. "Интересные тренировки, хорошие тренеры, соревнования, развивающие мастер-классы — все это есть в программе SPIN, и я рад, что при поддержке города она достигла ребят из Нымме и мы можем предложить им возможность развить свой потенциал и хорошо провести свободное время", — сказал вице-мэр. Старейшина района Нымме Грете Шиллис добавила, что это очень новаторская программа, заслужившая особое признание в Европе.

Программа SPIN действует в Таллинне уже пять лет — напомнил руководитель программы Кейт Фомочкин. Цель программы — развить социальные навыки участвующих в ней ребят. Три раза в неделю в рамках программы проходят тренировки и обучение необходимым в жизни навыкам посредством спорта.

Дополнительная информация на странице http://www.spinprogramm.ee.