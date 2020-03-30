Молодежь в Ыйсмяэ наплевала на правило 2+2 — впятером развлекались на детской площадке, сидя на качелях(34)
В редакцию RusDelfi обратился неравнодушный житель Таллинна.
В редакцию RusDelfi обратился неравнодушный житель Таллинна.
В редакцию отправили фотографию из Ыйсмяэ — на одной из детских плошадок молодые люди катаются на качелях, проводя время в большой компании. Фото было сделано вечером в субботу, 28 марта. RusDelfi отправил фотографию в Муниципальную полицию и попросил прокомментировать ситуацию. По их словам, с таким, к сожалению, инспекторы сталкиваются часто.
"Контроль за соблюдением правила 2+2 и надзор за игровыми площадками для нас сейчас приоритет номер один, — ответила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Муниципальная полиция следит за около 300 различными площадками, стадионами, скейт-парками. Этим ежедневно занимаются наши патрульные и районные инспекторы.
К сожалению, эта фотография нас не удивляет. За последнее время мы встретили достаточно много молодых и взрослых людей на подобных площадках и стадионах. Особенно это касается спальных районов — Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Мустамяэ, где высокая плотность домов и людей. Многие, особенно школьники, проводят день дома, дети на домашнем обучении. В хорошую и теплую погоду очень сложно заставить их сидеть в квартире.
Наш призыв остается прежним — оставайтесь дома. Выходить на улицу стоит лишь тогда, когда есть особая необходимость. За пределами дома нужно придерживаться правила 2+2. На этом настаивают спасатели, врачи, сотрудники скорой помощи, полицейские".
Если вы хотите помочь, то управа Ласнамяэ ищет смотрителей за площадками.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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