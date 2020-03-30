Молодежь в Ыйсмяэ наплевала на правило 2+2 — впятером развлекались на детской площадке, сидя на качелях

В редакцию отправили фотографию из Ыйсмяэ — на одной из детских плошадок молодые люди катаются на качелях, проводя время в большой компании. Фото было сделано вечером в субботу, 28 марта. RusDelfi отправил фотографию в Муниципальную полицию и попросил прокомментировать ситуацию. По их словам, с таким, к сожалению, инспекторы сталкиваются часто.

"Контроль за соблюдением правила 2+2 и надзор за игровыми площадками для нас сейчас приоритет номер один, — ответила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. — Муниципальная полиция следит за около 300 различными площадками, стадионами, скейт-парками. Этим ежедневно занимаются наши патрульные и районные инспекторы.

К сожалению, эта фотография нас не удивляет. За последнее время мы встретили достаточно много молодых и взрослых людей на подобных площадках и стадионах. Особенно это касается спальных районов — Ласнамяэ, Ыйсмяэ, Мустамяэ, где высокая плотность домов и людей. Многие, особенно школьники, проводят день дома, дети на домашнем обучении. В хорошую и теплую погоду очень сложно заставить их сидеть в квартире.

Наш призыв остается прежним — оставайтесь дома. Выходить на улицу стоит лишь тогда, когда есть особая необходимость. За пределами дома нужно придерживаться правила 2+2. На этом настаивают спасатели, врачи, сотрудники скорой помощи, полицейские".