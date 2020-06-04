Молодежь в Кесклинне ждет богатое на события лето

”Наша цель заключается в том, чтобы быть там, где находится молодежь. Именно поэтому мы составляем программу летних мероприятий поэтапно, анализируем проделанную работу в конце месяца и при необходимости вносим изменения”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Каждую неделю в парках Кесклинна и других местах проходят большие мероприятия на свежем воздухе, организуемые Кесклиннаским молодежным центром. Например, уже сегодня в 18.00 пройдет бесплатное занятие йогой в парке Канути, а в следующий четверг в 16.00 пройдет тренировка на самокатах в Полицейском парке (на эстонском) и в парке Канути (на русском). Кроме этого, Департамент по делам молодёжи и спорта также предлагает тренировки на самокатах, которые в июне будет проводить Keerdtrepp. Занятия проходят по понедельникам с 10.00 до 10.45 в парке Койду.

”Кроме запланированных мероприятий на свежем воздухе, молодежные работники Кесклинна каждую неделю с понедельника по пятницу, если позволяет погода, проводят в парках Кесклинна всевозможные спонтанные занятия с молодёжью”, — добавила Аус.

Молодёжный центр работает и в помещениях. Начиная с 8 июня в центре каждый понедельник в 18.00 проходят занятия йогой. Занятия бесплатные и рассчитаны, прежде всего, на молодых людей в возрасте от 14 лет. Необходима предварительная регистрация. Продолжаются и виртуальные занятия: дни компьютерных игр и встречи с разными гостями (take over). Другие занятия, такие как и индивидуальные встречи, проходят в центре по предварительной договоренности.

NB! Принять участие в мероприятиях молодежного центра можно только, если вы здоровы. Необходимо соблюдать правило 2+2 и дезинфицировать руки. Дополнительную информацию можно найти на сайте Кесклиннаского молодежного центра https://kesklinnanoored.ee/ и в социальных сетях www.facebook.com/kesklinnanoored и https://www.instagram.com/kesklinnanoored/.