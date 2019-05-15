Молодежь собрала для бездомных животных полный прицеп пожертвований

Сегодня представители Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна и Совета Молодежи Мустамяэ передали Таллиннскому приюту для животных собранные ими в ходе благотворительной кампании неденежные пожертвования. Чтобы довезти их до приюта, потребовался грузовой прицеп.
"Я горжусь нашей молодежью и благодарна всем учреждениям, которые открыли у себя пункты сбора пожертвований. И, конечно, спасибо всем жертвователям! Результаты этой кампании — еще один пример того, что вместе можно горы свернуть", — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.
По словам старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, Таллиннский приют для животных, как и все другие приюты, делает большое дело и достоен всяческой поддержки.
"Я всегда говорил, что одна из главных наших задач в этом мире — помогать. Особенно тем, кто не может себе помочь сам. Отрадно видеть, что это понимает и наше молодое поколение. Кстати, в свою семью мы взяли кошку тоже из приюта, и очень довольны. Если вы решили взять кошку, то берите из приюта, вы не пожалеете!" — сказал Лаатс.
Благотворительная кампания была инициирована Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна и Советом молодежи Мустамяэ. В течение двух недель по всему Таллинну было открыто более 30 пунктов сбора пожертвований.
В ходе кампании молодым людям удалось собрать сотни килограммов кошачьего и собачьего корма, а также различные нужные для ухода за животными вещи. В том числе приюту было передано более 300 кг сухого корма и около 100 кг консервов для собак, более 100 кг сухого корма и столько же консервов для кошек, почти 150 кг песка для кошек, также молоко для котят, большое количество всевозможных полотенец, покрывал, одеял и подстилок, миски, поводки, ошейники, кошачьи туалеты, лежанки, игрушки, средства для поддержания чистоты и многое другое.
Нынешняя кампания представляет собой продолжение прошлогодней, в ходе которой на нужды Таллиннского приюта для животных было собрано более 6300 евро. За организацию прошлогодней кампании "Будь другом" Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна был удостоен премии Таллиннской мэрии ”Большие дела таллиннской молодежи 2018”. В нынешнем году молодые люди решили собирать не деньги, а корм и необходимые для ухода за животными вещи.