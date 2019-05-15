Молодежь собрала для бездомных животных полный прицеп пожертвований

"Я горжусь нашей молодежью и благодарна всем учреждениям, которые открыли у себя пункты сбора пожертвований. И, конечно, спасибо всем жертвователям! Результаты этой кампании — еще один пример того, что вместе можно горы свернуть", — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

По словам старейшины Мустамяэ Лаури Лаатса, Таллиннский приют для животных, как и все другие приюты, делает большое дело и достоен всяческой поддержки.

"Я всегда говорил, что одна из главных наших задач в этом мире — помогать. Особенно тем, кто не может себе помочь сам. Отрадно видеть, что это понимает и наше молодое поколение. Кстати, в свою семью мы взяли кошку тоже из приюта, и очень довольны. Если вы решили взять кошку, то берите из приюта, вы не пожалеете!" — сказал Лаатс.

Благотворительная кампания была инициирована Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна и Советом молодежи Мустамяэ. В течение двух недель по всему Таллинну было открыто более 30 пунктов сбора пожертвований.