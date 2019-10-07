Молодежь с эстонскими корнями пытаются вернуть из России и других стран на родину

Участники проекта с эстонскими корнями, которые жили за границей как минимум 10 лет, прибыли в Эстонию как с близлежащих стран, таких как Россия, Нидерланды, Литва, Германия, Италия и из более удаленных стран, таких как Аргентина, Австралия, Бразилия, Израиль, США и Канада.

В ходе программы проходят различные действия в нескольких городах Эстонии.

Первые 5 дней проходят в Таллинне, следующие 3 дня в Вильяндимаа и последние 4 дня в Тарту.

В рамках проекта молодые люди узнают о возможностях работы и обучения в Эстонии, посещая различные предприятия и университеты. Участники будут обучаться народным танцам, знакомиться с культурным наследием; у них есть возможность познакомиться с традиционной эстонской баней. Кроме того, участники посетят различные культурные и исторические достопримечательности. На протяжении всего проекта они будут иметь возможность практиковать эстонский язык через неформальное общение.

В Таллинне запланировано посещение Музей оккупаций и свободы (Vabamu), дом Стенбока, парламент и Канцелярию президента Эстонской Республики в Кадриорге. Помимо этого иностранцы познакомится с возможностями обучения в Эстонии. Также у участников проекта будет возможность познакомиться с работой Института эстонского языка.

В Вильяндимаа участники представят свои страны проживания.