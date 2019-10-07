07.10.2019, 20:31

Молодежь с эстонскими корнями пытаются вернуть из России и других стран на родину

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rus.delfi.ee
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Tallinna Toomkiriku altari konserveerimine
Tallinna Toomkiriku altari konserveerimineFoto: Hendrik Osula

Вчера начался 12-дневный молодежный обмен "Обратно к своим корням!", который проходит в Таллинне, Тарту и в Вильяндимаа, и который собрал 20 иностранцев с эстонскими корнями и 10 местных участников. Целью проекта является знакомство иностранцев в возрасте 18-26 лет, имеющих эстонские корни, с эстонской культурой, языком и Эстонией в целом, как следствие — возврат их к своим корням.

Участники проекта с эстонскими корнями, которые жили за границей как минимум 10 лет, прибыли в Эстонию как с близлежащих стран, таких как Россия, Нидерланды, Литва, Германия, Италия и из более удаленных стран, таких как Аргентина, Австралия, Бразилия, Израиль, США и Канада.

В ходе программы проходят различные действия в нескольких городах Эстонии.
Первые 5 дней проходят в Таллинне, следующие 3 дня в Вильяндимаа и последние 4 дня в Тарту.

В рамках проекта молодые люди узнают о возможностях работы и обучения в Эстонии, посещая различные предприятия и университеты. Участники будут обучаться народным танцам, знакомиться с культурным наследием; у них есть возможность познакомиться с традиционной эстонской баней. Кроме того, участники посетят различные культурные и исторические достопримечательности. На протяжении всего проекта они будут иметь возможность практиковать эстонский язык через неформальное общение.

В Таллинне запланировано посещение Музей оккупаций и свободы (Vabamu), дом Стенбока, парламент и Канцелярию президента Эстонской Республики в Кадриорге. Помимо этого иностранцы познакомится с возможностями обучения в Эстонии. Также у участников проекта будет возможность познакомиться с работой Института эстонского языка.
В Вильяндимаа участники представят свои страны проживания.

Красивой эстонской природой можно будет насладиться во время пешеходной прогулки в национальном парке Соомаа, а также во время прогулки на каноэ в Таэваскоя. В Тарту участники посетят Национальный музей Эстонии, научный центр AHHAA, познакомятся с возможностями обучения в Эстонском Университете Естественных наук (Maaülikool).

Главный организатор проекта Хелери Аллес находит, что участники прошлых лет усилили свою связь с родиной и некоторые уже решили вернуться в Эстонию, чтобы учиться или работать. Например, Кевин из Аргентины и Мария из России с сентября начали свое обучение в Тартуском Университете, а Дмитрий из Белоруси уже закончил курсы изучения эстонского языка и начал работать в успешной эстонской компании Transferwise.

Организовывает молодежный обмен молодежная организация Seiklejate Vennaskond, координирует ее Эстонский центр по работе с молодежью и финансирует Министерство образования и науки через свою программу соотечественников.

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